Представлено недорогий рамний пікап з Японії: він може з'явитися в Україні (фото)

Пікап Isuzu D-Max змінився зовні, а його салон став сучаснішим. Автомобіль комплектують турбодизелями потужністю до 190 сил.

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У Таїланді презентували новий Isuzu D-Max. Рамний пікап пройшов модернізацію і надходить у продаж за ціною від 15 600 до 33 800 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Ззаду замінили борт кузова Фото: Isuzu

Пікап Isuzu D-Max 2024 впізнається за зміненою передньою частиною з новими фарами, решіткою радіатора і бампером. Ззаду замінено ліхтарі та задній борт кузова, а також розширено палітру кольорів авто. Позашляховий варіант V-Cross відрізняється 18-дюймовими дисками і пластиковим обвісом. Як і раніше, модель запропонована у дводверних і чотиридверних версіях.

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У салоні Isuzu D-Max поліпшено матеріали оздоблення і змінено центральну панель. На ній замінили частину перемикачів, а також встановили збільшений 9,0-дюймовий тачскрін і роз'єми USB-C. Комплектацію дорожчих версій поповнили цифровий щиток приладів і система автоматичного гальмування.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів Фото: Isuzu

Новий Isuzu D-Max зберіг турбодизелі об'ємом 1,9 л (150 к.с.) і 3,0 л (190 к.с.). Є версії з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП, заднім або повним приводом. На додачу, з'явився спеціальний позашляховий режим.

До речі, дорестайлінговий Isuzu D-Max продавався в Україні і пікапи навіть закупили для Національної поліції. Тож у моделі є шанси з'явитися в нашій країні.

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