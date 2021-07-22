Нацполіція України отримала партію спеціальних японських пікапів

На службу Національної поліції України надійшли японські пікапи Isuzu D-Max.

Пікапи японського бренду Isuzu рідко зустрічаються на наших дорогах. Але Нацполіції ці машини вже знайомі — кілька років тому невелику партію отримали прикордонні регіони: Волинська, Львівська, Закарпатська області. Судячи з того, що машини регулярно патрулюють вулиці міст Західної України, до надійності і гарантійних зобовʼязань автовиробника в української поліції немає ніяких питань. Тому до перевіреного бренду було вирішено повернутися знову.

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[ + – ] На службу в Нацполіцію надійшли пікапи з дворядною кабіною

Конверсію повнопривідних машин у поліцейські проведено силами однієї зі спеціалізованих українських компаній. Автомобілі отримали світло-акустичні сигнали, захисне пластикове покриття вантажного відсіку, а в салоні прописалася радіостанція.

Оновлений Isuzu D-Max на українському ринку представлений з першої половини 2020 року. Під капотом "японця" встановлено 1,9-літровий турбодизель потужністю 163 "сили". Високопрофільні шини в поєднанні з достатнім дорожнім просвітом забезпечують пікапу подолання броду завглибки 600 мм. Цікаво, що систему повного приводу можна активувати на швидкості до 100 км/год. Нові машини будуть рівномірно розподілені між усіма областями України.

Раніше Фокус писав, що пікап Ram 1500 TRX перетворили на шестиколісного монстра. Порівняно із заводським Ram пікап отримав третю вісь і став помітно довшим.

Також повідомлялося, що нова Toyota Tundra отримає платформу від Land Cruiser 300. У ролі силової установки автомобіль отримає бензиновий 3,5-літровий мотор V6 з подвійним турбонаддувом.