Нацполиция Украины получила партию специальных японских пикапов

На службу Национальной полиции Украины поступили японские пикапы Isuzu D-Max.

Пикапы японского бренда Isuzu редко встречаются на наших дорогах. Но Нацполиции эти машины уже знакомы — несколько лет назад небольшую партию получили приграничные регионы: Волынская, Львовская, Закарпатская области. Судя по тому, что машины регулярно патрулируют улицы городов Западной Украины, к надежности и гарантийным обязательствам автопроизводителя у украинской полиции нет никаких вопросов. Потому к проверенному бренду было решено вернуться снова.

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[ + – ] На службу в Нацполицию поступили пикапы с двухрядной кабиной

Конверсию полноприводных машин в полицейские проведено силами одной из специализированных украинских компаний. Автомобили получили свето-акустические сигналы, защитное пластиковое покрытие грузового отсека, а в салоне прописалась радиостанция.

Обновленный Isuzu D-Max на украинском рынке представлен с первой половины 2020 года. Под капотом "японца" установлен 1,9-литровый турбодизель мощностью 163 "силы". Высокопрофильные шины в сочетании с достаточным дорожным просветом обеспечивают пикапу преодоление брода глубиной 600 мм. Интересно, что систему полного привода можно активировать на скорости до 100 км/ч. Новые машины будут равномерно распределены между всеми областями Украины.

Ранее Фокус писал, что пикап Ram 1500 TRX превратили в шестиколесного монстра. В сравнении с заводским Ram пикап получил третью ось и стал заметно длиннее.

Также сообщалось, что новая Toyota Tundra получит платформу от Land Cruiser 300. В качестве силовой установки автомобиль получит бензиновый 3,5-литровій мотор V6 с двойным турбонаддувом.