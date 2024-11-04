Кроссоверы, пикап и электрокар: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В топ 10 моделей-лидеров авто попали сразу 9 моделей повышенной проходимости.

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За октябрь 2024 года в Украине продали 5,8 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них — модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Toyota RAV4 Фото: Toyota

В десятке моделей-лидеров украинского автопрома — сразу 9 внедорожных моделей. Единственное исключение — Skoda Octavia.

Самое популярное авто в Украине за октябрь 2024 года — Renault Duster, который нашел 749 покупателей. Второе место занимает Toyota RAV4 (269 авто), а третье — электромобиль Honda M-NV (188 ед.).

В тройку лидеров попал электрокар Honda M-NV Фото: Honda

В топ 5 попали Volkswagen Touareg (162 проданных авто) и пикап Peugeot Landtrek (150 ед.).

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Самые популярные авто в Украине за октябрь 2024 года:

Renault Duster — 749 проданных авто. Toyota RAV4 — 269 ед. Honda M-NV — 188 ед. Volkswagen Touareg — 162 ед. Peugeot Landtrek — 150 ед. Hyundai Tucson — 127 ед. Suzuki SX4 — 122 ед. Skoda Octavia — 110 ед. Mazda CX-5 — 108 ед. Kia Sportage — 103 ед.

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