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Авто

Кроссоверы, пикап и электрокар: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Renault Duster, самые популярные авто в Украине,
Фото: Renault | Renault Duster остается лидером украинского авторынка

Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В топ 10 моделей-лидеров авто попали сразу 9 моделей повышенной проходимости.

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За октябрь 2024 года в Украине продали 5,8 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них — модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4
Фото: Toyota

В десятке моделей-лидеров украинского автопрома — сразу 9 внедорожных моделей. Единственное исключение — Skoda Octavia.

Самое популярное авто в Украине за октябрь 2024 года — Renault Duster, который нашел 749 покупателей. Второе место занимает Toyota RAV4 (269 авто), а третье — электромобиль Honda M-NV (188 ед.).

Honda M-NV Fullscreen
В тройку лидеров попал электрокар Honda M-NV
Фото: Honda

В топ 5 попали Volkswagen Touareg (162 проданных авто) и пикап Peugeot Landtrek (150 ед.).

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Самые популярные авто в Украине за октябрь 2024 года:

  1. Renault Duster — 749 проданных авто.
  2. Toyota RAV4 — 269 ед.
  3. Honda M-NV — 188 ед.
  4. Volkswagen Touareg — 162 ед.
  5. Peugeot Landtrek — 150 ед.
  6. Hyundai Tucson — 127 ед.
  7. Suzuki SX4 — 122 ед.
  8. Skoda Octavia — 110 ед.
  9. Mazda CX-5 — 108 ед.
  10. Kia Sportage — 103 ед.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко вырос спрос на автомобили из США.

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