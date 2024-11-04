Кроссоверы, пикап и электрокар: названы самые популярные авто в Украине (фото)
Украинцы продолжают активно покупать кроссоверы. В топ 10 моделей-лидеров авто попали сразу 9 моделей повышенной проходимости.
За октябрь 2024 года в Украине продали 5,8 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них — модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятке моделей-лидеров украинского автопрома — сразу 9 внедорожных моделей. Единственное исключение — Skoda Octavia.
Самое популярное авто в Украине за октябрь 2024 года — Renault Duster, который нашел 749 покупателей. Второе место занимает Toyota RAV4 (269 авто), а третье — электромобиль Honda M-NV (188 ед.).
В топ 5 попали Volkswagen Touareg (162 проданных авто) и пикап Peugeot Landtrek (150 ед.).
Самые популярные авто в Украине за октябрь 2024 года:
- Renault Duster — 749 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 269 ед.
- Honda M-NV — 188 ед.
- Volkswagen Touareg — 162 ед.
- Peugeot Landtrek — 150 ед.
- Hyundai Tucson — 127 ед.
- Suzuki SX4 — 122 ед.
- Skoda Octavia — 110 ед.
- Mazda CX-5 — 108 ед.
- Kia Sportage — 103 ед.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко вырос спрос на автомобили из США.
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