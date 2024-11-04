Кросовери, пікап та електрокар: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
Українці продовжують активно купувати кросовери. У топ 10 моделей-лідерів авто потрапили одразу 9 моделей підвищеної прохідності.
За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia.
Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).
До топ 5 потрапили Volkswagen Touareg (162 проданих авто) та пікап Peugeot Landtrek (150 од.).Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за жовтень 2024 року:
- Renault Duster – 749 проданих авто.
- Toyota RAV4 – 269 од.
- Honda M-NV – 188 од.
- Volkswagen Touareg – 162 од.
- Peugeot Landtrek – 150 од.
- Hyundai Tucson – 127 од.
- Suzuki SX4 – 122 од.
- Skoda Octavia – 110 од.
- Mazda CX-5 – 108 од.
- Kia Sportage – 103 од.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зріс попит на автомобілі зі США.
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