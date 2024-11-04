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Авто

Кросовери, пікап та електрокар: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Renault Duster, найпопулярніші авто в Україні,
Фото: Renault | Renault Duster залишається лідером українського авторинку

Українці продовжують активно купувати кросовери. У топ 10 моделей-лідерів авто потрапили одразу 9 моделей підвищеної прохідності.

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За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4
Фото: Toyota

У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia.

Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).

Honda M-NV Fullscreen
До трійки лідерів потрапив електрокар Honda M-NV
Фото: Honda

До топ 5 потрапили Volkswagen Touareg (162 проданих авто) та пікап Peugeot Landtrek (150 од.).

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Найпопулярніші авто в Україні за жовтень 2024 року:

  1. Renault Duster – 749 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 – 269 од.
  3. Honda M-NV – 188 од.
  4. Volkswagen Touareg – 162 од.
  5. Peugeot Landtrek – 150 од.
  6. Hyundai Tucson – 127 од.
  7. Suzuki SX4 – 122 од.
  8. Skoda Octavia – 110 од.
  9. Mazda CX-5 – 108 од.
  10. Kia Sportage – 103 од.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зріс попит на автомобілі зі США.

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