Кросовери, пікап та електрокар: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Українці продовжують активно купувати кросовери. У топ 10 моделей-лідерів авто потрапили одразу 9 моделей підвищеної прохідності.

Related video

За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Toyota RAV4 Фото: Toyota

У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia.

Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).

До трійки лідерів потрапив електрокар Honda M-NV Фото: Honda

До топ 5 потрапили Volkswagen Touareg (162 проданих авто) та пікап Peugeot Landtrek (150 од.).

Важливо

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: подробиці та ціни (фото)

Найпопулярніші авто в Україні за жовтень 2024 року:

Renault Duster – 749 проданих авто. Toyota RAV4 – 269 од. Honda M-NV – 188 од. Volkswagen Touareg – 162 од. Peugeot Landtrek – 150 од. Hyundai Tucson – 127 од. Suzuki SX4 – 122 од. Skoda Octavia – 110 од. Mazda CX-5 – 108 од. Kia Sportage – 103 од.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зріс попит на автомобілі зі США.

Також ми писали про найпопулярніші дизельні авто в Україні.