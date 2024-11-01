Які нові автомобілі купували українці в жовтні 2024 року (фото)

На українському авторинку припинилося падіння і змінився лідер. Бренд Renault вийшов на перше місце, потіснивши Toyota.

Related video

Ринок нових авто в Україні стабілізувався. За жовтень 2024 року було продано приблизно 5,8 тис. нових легкових машин. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Падіння ринку, зафіксоване у серпні, припинилося. Порівняно з вереснем продажі нових авто зросли на 2%, а порівняно з жовтнем 2023 року — на 1%.

Renault Duster залишається лідером на ринку Фото: Renault

На ринку новий лідер — на перше місце вийшов бренд Renault із 775 проданими авто. Toyota опустилася на друге місце з 679 автомобілями.

Третє місце посідає Skoda — 402 проданих автомобілі. До топ 5 лідерів українського ринку також потрапили бренди BMW (397 авто) та Volkswagen (363 од.).

Важливо

В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: подробиці та ціни (фото)

Найпопулярніше авто в Україні незмінне — це кросовер Renault Duster. За жовтень він знайшов 749 покупців.

Примітно, що загалом за 2024 рік авторинок України суттєво виріс. Усього за січень-жовтень українці придбали 58,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 19% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші дизельні автомобілі в Україні.

Також ми писали, що в нашій країні виріс попит на вживані авто зі США.