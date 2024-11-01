Какие новые автомобили покупали украинцы в октябре 2024 года (фото)

На украинском авторынке прекратилось падение и сменился лидер. Бренд Renault вышел на первое место, потеснив Toyota.

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Рынок новых авто в Украине стабилизировался. За октябрь 2024 года было продано примерно 5,8 тыс. новых легковых машин. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Падение рынка, зафиксированное в августе, прекратилось. По сравнению с сентябрем продажи новых авто выросли на 2%, а по сравнению с октябрем 2023 года — на 1%.

Renault Duster остается лидером на рынке Фото: Renault

На рынке новый лидер — на первое место вышел бренд Renault с 775 проданными авто. Toyota опустилась на второе место с 679 автомобилями.

Третье место занимает Skoda — 402 проданных автомобиля. В топ 5 лидеров украинского рынка также попали бренды BMW (397 авто) и Volkswagen (363 ед.).

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Самое популярное авто в Украине неизменно — это кроссовер Renault Duster. За октябрь он нашел 749 покупателей.

Примечательно, что в целом за 2024 год авторынок Украины существенно вырос. Всего за январь-октябрь украинцы приобрели 58,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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