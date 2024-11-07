В Україні знижується попит на авто з пробігом: які моделі продовжують купувати (фото)
Реєстрації вживаних авто в Україні знизилися майже на чверть порівняно з 2023 роком. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault, Skoda і Nissan.
В Україні падає попит на авто з пробігом. У жовтні першу реєстрацію пройшли 16,3 тис. вживаних машин – це найменший місячний показник у 2024 році, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з вереснем відзначається спад попиту на 4%, а порівняно з жовтнем 2023 року – одразу на 23%. Середній вік ввезених авто з пробігом становить 9,5 року.Важливо
Майже половина зареєстрованих вживаних авто (46%) мають бензинові двигуни. Частка дизельних машин складає 26%, електромобілів – 20%, а гібридів та авто з ГБО – по 4%.
Найпопулярніші вживані авто в Україні незмінні – це Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan. Лідером залишається Volkswagen Golf.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за жовтень 2024 року:
- Volkswagen Golf – 1028 авто
- Renault Megane – 786 од.
- Skoda Octavia – 634 од.
- Volkswagen Passat – 454 од.
- Nissan Leaf – 447 од.
- Volkswagen Tiguan – 431 од.
- Audi Q5 – 374 од.
- Audi A4 – 323 од.
- Volkswagen Touran – 305 од.
- Tesla Model Y – 299 од.
Усього за 10 місяців 2024 року першу реєстрацію в Україні пройшли 192,3 тис. авто з пробігом, що на 14% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус розповідав, що ринок нових авто в Україні стабілізувався.
Також ми писали, що в Україні впав попит на дизельні автомобілі.