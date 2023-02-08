Растаможка авто онлайн: украинские автодилеры раскритиковали новые правила

По мнению ассоциации автоимпортеров, новый механизм растаможки не соответствует правилам ВТО, европейскому законодательству и соглашению об ассоциации с ЕС. К тому же, он уменьшит поступления в госбюджет.

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Законопроекты 7466 и 7468 о растаможке авто через приложение "Дія" уже одобрены парламентским комитетом и вскоре будут вынесены на рассмотрение в Верховной Раде. Однако реформа устраивает не всех – свои замечания к новым правилам растаможки высказала Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД). Об этом сообщает Auto-Consulting.

Автоимпортеры поддерживают диджитализацию растаможки и стремление сделать этот процесс проще и прозрачнее. Вместе с тем сам механизм расчета таможенных платежей вызывает у них ряд вопросов.

[ + – ] По мнению представителей ВААИД, новые правила растаможки не соответствуют нормам ВТО и законодательству ЕС Фото: Государственная таможенная служба

В ВААИД утверждают, что новая формула НДС на авто не соответствует европейскому законодательству и правилам ВТО, требующим рассчитывать налог от таможенной стоимости товара. К тому же, новые правила противоречат обязательствам, взятым Украиной при подписании соглашения об ассоциации с ЕС в части эко-стандартов.

Также новая формула растаможки способствует ввозу в Украину более старых авто, ведь для них установлена сниженная базовая ставка акцизного сбора. А отмена сбора в пенсионный фонд при первой регистрации новых и б/у авто снизит поступления в бюджет.

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Кроме того, в ВААИД считает, что растаможка авто через "Дію" по новой методике ударит по официальным "белым" автоимпортером. А еще она не способствует привлечению иностранных инвесторов и строительству в Украине автозаводов. После окончания войны у нашей страны будет потенциал, учитывая тот факт, что в РФ закрылись около трех десятков предприятий отрасли и автопроизводители нуждаются в новых сборочных площадках. Поэтому в ВААИД предложидли совместно доработать законопроекты.

Ранее Фокус сообщал, что при растаможке авто теперь необходимо вносить залоговые средства.