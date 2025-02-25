В Україні підскочить ціна на деякі продукти: експертка розповіла, що в зоні ризику (відео)

Експертка Лариса Гук зазначає, що на цінники найближчим часом можуть вплинути сезонні коливання. Щоб забезпечити потреби українців, збільшиться імпорт з інших країн.

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В Україні найближчим часом можуть зрости ціни на продукти через сезонні коливання, насамперед у зоні ризику овочі. Про це експертка в галузі сільського господарства Лариса Гук розповіла в ефірі "Київ 24".

Фахівчиня пояснила, що ціни на овочі на українських прилавках сезонно зростають через те, що в нас немає розвинутого тепличного господарства, яке могло б задовольнити потреби покупців.

"Наразі ми можемо спостерігати молоду картоплю з Єгипту, капусту з Греції, томати з Туреччини чи Іспанії — і далі по списку. Якось за 30 років незалежності України не склалося з тим, щоб тепличне господарство, виробництво овочів закритого ґрунту досягло того рівня, аби задовольняти внутрішнього споживача в той період, коли основний літній врожай і оцей зимовий із теплиці врівноважували б ситуацію", — сказала Лариса Гук.

Експертка також зазначила, що зараз в українських магазинах трохи падають ціни на деяку продукцію, зокрема молочну, бо цінник збільшився до тієї межі, коли споживач відмовляється від покупки.

"Як буде розвиватися ситуація надалі — будемо бачити, бо наразі є певний конфлікт на ринку між виробниками молока як сировини та виробниками молочної продукції. Молокозаводи звинувачують фермерів у тому, що вони підвищують дуже сильно ціни, але не треба забувати, що влітку минулого року саме молокозаводи спричинили цю ситуацію, коли один перед одним намагалися викуповувати цю сировину у фермерів, аби зробити масло та продати його на експорт", — сказала Гук.

Нагадаємо, 22 лютого Фокус із посиланням на портал ЛУН писав, у яких містах України продовжує дорожчати житло та де квартири найдешевші.

Експерт молочних ринків Макс Фастєєв 20 лютого розповів, що ціна на вершкове масло в Україні зросла на понад третину.