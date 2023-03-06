У Раді запропонували зробити ринок уживаних автомобілів "прозорішим": що зміниться

Зареєстрований законопроєкт допоможе знизити кількість корупційних угод на ринку автомобілів, що були у використанні. Також передбачено розширення діяльності "білих" автотрейдерів.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку вживаних автомобілів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС" допоможе вирішити деякі проблеми на ринку вживаних автомобілів.

"Скасування безглуздої державної реєстрації уживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності "білих" автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", — наголосив Гетманцев.

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Детінізація ринку вживаних автомобілів дозволить уникнути торговельних та фінансових операцій, що відбуваються поза державним контролем та обліком. Таким чином до бюджету надходитиме більше коштів. Крім цього, законопроєкт спрямований на ліквідацію корупційних схем.

Ухвалення законопроєкту також зробить умови перепродажу вживаних транспортних засобів більш вигідними. Організаціям не потрібно буде витрачати час та кошти на реєстрацію авто, якщо вони не будуть використовуватися для власних потреб, а готуються до перепродажу.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді запропонували посилити покарання за керування автомобілем у нетверезому стані.