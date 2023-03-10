Флагманський електрокросовер Chery за $21 500 розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Chery eQ7 оснащений 211-сильним двигуном і здатний розвинути 180 км/год. Запас ходу електрокара перевищує 500 км.

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Опубліковано перші фото Chery eQ7. Флагманський електрокросовер марки дебютує у квітні на автосалоні в Шанхаї, а потім надійде у продаж за ціною від 150 000 до 200 000 юанів ($21 500 — 28 700). Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Chery eQ7 – удосконалена версія моделі eQ5, яку випускають із 2020 року. Кросовер відрізняється обтічним дизайном з аркоподібним дахом, вигнутою віконною лінією та розширеними крилами. Передня частина виконана в дусі нових Chery Jetour X1 — з вираженим носом і тоненькою діодною оптикою.

Електрокар оснащений 211-сильним двигуном Фото: autohome.com.cn

Розміри Chery eQ7 2023:

Довжина – 4675 мм

Ширина – 1910 мм

Висота – 1660 мм

Колісна база – 2830 мм

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Салон Chery eQ7 раніше було розсекречено на рендерах. За прикладом попередника на передній панелі встановили два великі дисплеї, а передні сидіння розділені високим тунелем.

Китайський електромобіль Chery eQ7 оснащений 211-сильним двигуном. Він важить 1850 кг і здатний розвинути 180 км/год.

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Акумуляторна батарея на 70 кВт∙год, швидше за все, залишилася від Chery eQ5. Вона дозволяє проїхати трохи більше 500 км. без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery оновили свій найдоступніший кросовер.

Також ми писали, що Chery презентували розкішний сімейний кросовер із багатою комплектацією.