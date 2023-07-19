У США на продаж виставили раритетний лімузин родом із СРСР (фото)

ЗІЛ-41045 був зареєстрований в автомобільному відомстві Михайла Горбачова у 2001 році. Автомобіль має пробіг лише 53 000 км, а у 2022 році було проведено капітальний ремонт гальмівної системи.

Related video

У США на аукціон Bring a Trailer виставили лімузин ЗІЛ-41045 1985 року випуску. Автомобіль має відмінний стан і невеликий пробіг. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Цей ЗІЛ-41045 входив до складу автопарку Михайла Горбачова. Він був зареєстрований в автомобільному відомстві експрезидента Росії ще у 2001 році. Автомобіль купив нинішній власник у 2014 році, а у 2022 році було проведено капітальний ремонт гальмівної системи.

Седан пофарбований у чорний колір і оснащений 16-дюймовими колісними дисками, які взуті в шини Michelin 4x4 Synchrone 245/70. Зовні можна знайти безліч хромованих елементів.

На кузові є безліч хромованих елементів Фото: Bring a Trailer

ЗІЛ-41045 випускали з 1983 до 1985 року. Автомобіль є модифікованою версією моделі ЗІЛ-114.

Седан має дискові гальма на всіх чотирьох колесах. До списку оснащення входять кондиціонер, гучномовець, сирена, два телефони, стереосистема "Радіотехніка" та касетний плеєр Vilma.

Інтер'єр виконаний з чорної шкіри та сірої тканини з оздобленням з берези. Пасажирів заднього ряду та водія розділяє скляна перегородка з електроприводом. Вона також забезпечує додаткову шумоізоляцію для приватних розмов.

Спереду встановлено два сидіння Фото: Bring a Trailer

На задньому ряду встановлено диван з великим підлокітником і два відкидні крісла. Для пасажирів передбачено штори на вікнах, аналоговий годинник і регулятори температури салону.

На задньому ряду розмістили великий диван Фото: Bring a Trailer

Під капотом розташований 7,7-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 315 к.с. і 608 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 13 секунд, а максимальна швидкість становить 190 км/год.

Важливо

Новий рекорд: в Україні продали на аукціоні ретро-авто за $100 000 (фото)

Автомобіль відмінно зберігся та не потребує ремонту. Його пробіг становить лише 53 000 км.

Торги за ЗІЛ-41045 закінчуються через 6 днів. Зараз максимальна ставка за лот становить $2022.

Раніше Фокус розповів, що в Полтаві на аукціон виставили рідкісний представницький седан ГАЗ-14 "Чайка".