В США на продажу выставили раритетный лимузин родом из СССР (фото)

ЗИЛ-41045 был зарегистрирован в автомобильном ведомстве Михаила Горбачева в 2001 году. Автомобиль имеет пробег всего 53 000 км, а в 2022 году был проведен капитальный ремонт тормозной системы.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили лимузин ЗИЛ-41045 1985 года выпуска. Автомобиль обладает отличным состоянием и небольшим пробегом. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Этот ЗИЛ-41045 входил в состав автопарка Михаила Горбачева. Он был зарегистрирован в автомобильном ведомстве экс-президента России еще в 2001 году. Автомобиль был куплен нынешним владельцем в 2014 году, а в 2022 году был проведен капитальный ремонт тормозной системы.

Седан окрашен в черный цвет и оснащен 16-дюймовыми колесными дисками, которые обуты в шины Michelin 4x4 Synchrone 245/70. Снаружи можно найти множество хромированных элементов.

На кузове есть множество хромированных элементов Фото: Bring a Trailer

ЗИЛ-41045 выпускался с 1983 по 1985 год. Автомобиль является модифицированной версией модели ЗИЛ-114.

Седан имеет дисковые тормоза на всех четырех колесах. В список оснащения входят кондиционер, громкоговоритель, сирена, два телефона, стереосистема "Радиотехника" и кассетный плеер Vilma.

Интерьер выполнен из черной кожи и серой ткани с отделкой из березы. Пассажиров заднего ряда и водителя разделяет стеклянная перегородка с электроприводом. Она также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию для приватных разговоров.

Спереди установлены два сиденья Фото: Bring a Trailer

На заднем ряду установлен диван с большим подлокотником и два откидных кресла. Для пассажиров предусмотрены шторы на окнах, аналоговые часы и регуляторы температуры салона.

На заднем ряду разместили большой диван Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен 7,7-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 315 л.с. и 608 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 13 секунд, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

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Автомобиль отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Его пробег составляет всего 53 000 км.

Торги за ЗИЛ-41045 заканчиваются через 6 дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $2022.

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