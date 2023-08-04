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Авто

На продажу выставили необычный внедорожник Volkswagen на базе "Жука" (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Volkswagen Thing выпускался с 1968 по 1983 год

Внедорожник обладает неплохим состоянием, но на кузове есть некоторые повреждения. Под капотом расположен 46-сильный оппозитный двигатель.

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В США на аукцион выставили раритетный внедорожник Volkswagen Thing 1973 года. Модель основана на культовом Volkswagen Beetle/Käfer. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Volkswagen Thing (Type 181 в Европе) выпускался с 1968 по 1983 год. Это был четырехдверный заднеприводный внедорожник с кузовом кабриолет, который изначально создавался для вооруженных сил Германии. Тем не менее модель продавалась и гражданским лицам.

Этот Volkswagen Thing окрашен в желтый цвет. На кузове также есть декоративные черные полосы с названием модели.

Volkswagen Thing Fullscreen
Внедорожник окрашен в желтый цвет
Фото: Bring a Trailer

На авто установлены разноразмерные колесные диски белого цвета. Они обуты во внедорожные шины Primewell и BFGoodrich.

Внедорожник оснащен мягкой складной крышей и защитной дугой. Также автомобиль оснастили дополнительной светотехникой и кенгурятником.

В интерьере расположены два спортивных сиденья. Позади них разместился диван для задних пассажиров.

Volkswagen Thing Fullscreen
Спереди установлены спортивные сиденья
Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Thing оснащен 1,6-литровым оппозитным двигателем мощностью 46 л.с. и 98 Нм крутящего момента. Он работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль обладает неплохим состоянием, но на кузове и колесах есть следы коррозии, а также некоторые другие повреждения. Общий пробег авто неизвестен, но после капитального ремонта он составляет 62 760 км.

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Торги за этот внедорожник заканчиваются через 7 дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 4700 долларов.

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