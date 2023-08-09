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Авто

Триколісний ексклюзив: у Києві помітили рідкісний і незвичайний мотоцикл Honda (фото)

Honda Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda GL1800 Gold Wing, мотоцикл Honda
Тюнінг Honda Gold Wing виконує компанія Roadsmith

Знаменитий туристичний мотоцикл Honda Gold Wing став триколісним. Він оснащений аудіосистемою, круїз-контролем і підігрівом сидіння.

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У Києві помітили дуже рідкісний і нестандартний мотоцикл. Він нагадує Honda Gold Wing, але є триколісним. Фото байка з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Honda Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda GL1800 Gold Wing, мотоцикл Honda Fullscreen
Байк зробили комфортнішим
Фото: Topcars UA

Оригінальний трицикл створила невелика американська компанія Roadsmith. Вона виконує кастомайзинг і тюнінг мотоциклів, причому її основна спеціалізація — саме створення триколісної техніки.

Honda GL1800 Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda Gold Wing, Honda Gold Wing, мотоцикл Honda Fullscreen
Мотоцикл оснащений аудіосистемою і круїз-контролем
Фото: Topcars UA

Трайк побудований на базі Honda GL1800 Gold Wing 2013 року — це видно з його передньої частини, яка практично не змінилася. А ось ззаду встановили два колеса і суттєво розширили мотоцикл, що дало змогу облаштувати одразу два багажники.

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Крім того, мотоцикл Roadsmith отримав два широких комфортабельних крісла з регулюваннями, обшитих шкірою. Комплектація включає аудіосистему, круїз-контроль, підігрів сидінь і керма.

триколісний мотоцикл, Honda Gold Wing, Honda Gold Wing Roadsmith, Honda GL1800 Gold Wing, мотоцикл Honda Fullscreen
Ззаду передбачено два багажники
Фото: Topcars UA

Звісно, мотоцикл поважчав, але штатний двигун справляється з навантаженням. Річ у тім, що Honda GL1800 Gold Wing оснащена великою 1,8-літровою шісткою потужністю 118 к.с. і з крутним моментом у 170 Нм.

Раніше Фокус повідомляв, що дешевий клон Honda Gold Wing створили в Китаї.

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