Триколісний ексклюзив: у Києві помітили рідкісний і незвичайний мотоцикл Honda (фото)

Знаменитий туристичний мотоцикл Honda Gold Wing став триколісним. Він оснащений аудіосистемою, круїз-контролем і підігрівом сидіння.

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У Києві помітили дуже рідкісний і нестандартний мотоцикл. Він нагадує Honda Gold Wing, але є триколісним. Фото байка з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Оригінальний трицикл створила невелика американська компанія Roadsmith. Вона виконує кастомайзинг і тюнінг мотоциклів, причому її основна спеціалізація — саме створення триколісної техніки.

Трайк побудований на базі Honda GL1800 Gold Wing 2013 року — це видно з його передньої частини, яка практично не змінилася. А ось ззаду встановили два колеса і суттєво розширили мотоцикл, що дало змогу облаштувати одразу два багажники.

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Крім того, мотоцикл Roadsmith отримав два широких комфортабельних крісла з регулюваннями, обшитих шкірою. Комплектація включає аудіосистему, круїз-контроль, підігрів сидінь і керма.

Звісно, мотоцикл поважчав, але штатний двигун справляється з навантаженням. Річ у тім, що Honda GL1800 Gold Wing оснащена великою 1,8-літровою шісткою потужністю 118 к.с. і з крутним моментом у 170 Нм.

Раніше Фокус повідомляв, що дешевий клон Honda Gold Wing створили в Китаї.

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