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Авто

1100 сил и 320 км/ч: рассекречен самый быстрый в мире кроссовер за $55 000 (фото)

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Mullen Five — новый спортивный электрокроссовер из США

Новый Mullen Five — четырехместный электрический купе-кроссовер с элегантным дизайном. Топовая версия модели разгоняется до сотни менее, чем за 2 секунды.

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Американская компания Mullen создала скоростной электрокроссовер Five. Его презентуют 20 августа, но первые фото модели уже опубликованы. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

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У авто покатая аркообразная крыша

Новый Mullen Five – пятиместный среднеразмерный купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него аркообразная крыша, высокая оконная линия и заостренная задняя часть. Выраженный "нос" сочетается с тоненькими диодными фарами. Заряженный вариант RS узнается по обвесу и заниженному клиренсу.

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Салон выполнен четырехместным

В салоне установлены четыре отдельных кресла, разделенные по центру высоким тоннелем. У Mullen Five миниатюрный виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

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Электрический кроссовер Mullen Five предложат в двух версиях. Базовый вариант (его мощность не указывают) сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с, а его максимальную скорость ограничат на 250 км/ч.

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1100-сильный Mullen Five RS развивает скорость свыше 320 км/ч

Топовый Mullen Five RS получит 1100-сильную установку. В этом случае разгон до 100 км/ч займет менее 2 с, а максимальная скорость превысит 320 км/ч. Авто будет быстрее, чем Tesla Model X Plaid и Ferrari Purosangue и станет самым быстрым в мире кроссовером.

Электромобиль Mullen Five оснастят батареей емкостью 95 кВт∙ч. Заявленный запас хода в базовой версии составляет 523 км. Цена стартует с 55 000 долларов, то есть модель весьма недорогая, учитывая ее характеристики.

Ранее Фокус рассказывал, что General Motors создали конкурента Tesla Model 3 за $20 000.

Также мы писали про первый электромобиль Acura.