Запас ходу електромобілів перевірили в реальних умовах: результати здивували (фото)

Десятки нових електромобілів випробували в однакових умовах, щоб визначити їхній запас ходу в реальних умовах. У лідерах опинилися німецькі моделі.

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У Німеччині провели масштабне випробування електромобілів. Фахівці знаменитого німецького автоклубу ADAC перевірили реальний запас ходу електрокарів. Про це повідомляється на сайті організації.

У тесті ADAC взяла участь 71 електрична модель різних класів — від мініатюрних Honda e і Dacia Spring Electric до мікроавтобусів Mercedes EQV і Citroen e-Spacetourer. Усіх їх випробовували в однакових умовах і за однією методикою.

Лідером рейтингу несподівано став BMW iX Фото: BMW

Перше місце несподівано посів електрокросовер BMW iX, який проїхав 610 км без підзарядки. За ним слідують Mercedes EQS 450+ (575 км) і Hyundai Ioniq 6 (555 км).

Примітно, що електромобілі Tesla опинилися наприкінці першої двадцятки, хоча слід зазначити, що для тесту обрали не найбільш "далекобійні" їхні версії. У самому ж хвості рейтингу опинилися Renault Twingo Electric (150 км) і Mazda MX-30 (170 км), хоча у них і батареї невеликі.

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Утім, велика батарея — не єдина запорука хорошого запасу ходу. На нього впливають також аеродинаміка і маса авто, температура повітря і кондиціонер. Ключовим показником для електрокарів є енергоспоживання і найнижче воно у Hyundai Ioniq 6 — 15,5 кВт∙год на 100 км. Також хороший результат показали Tesla Model 3 і Hyundai Kona.

Hyundai Ioniq 6 продемонстрував найнижче енергоспоживання Фото: Тарас Брязгунов

Експерти ADAC також вказали на істотну різницю між корисною і повною ємністю акумулятора — часом вона досягає 20%. Під час купівлі рекомендується дивитися саме на корисну ємність — саме вона витратиться під час їзди.

Запас ходу електромобілів у реальних умовах:

BMW iX xDrive 50 (батарея на 105,2 кВт∙год) — запас ходу 610 км Mercedes-Benz EQS 450+ (батарея на 107,8 кВт∙год) — 575 км Hyundai Ioniq 6 (батарея на 77,4 кВт∙год) — 555 км BMW i7 xDrive 60 (батарея на 101,7 кВт∙год) — 545 км Mercedes-Benz EQE 350+ (батарея на 90,6 кВт∙год) — 530 км Mercedes EQS 580 4Matic (батарея на 108,4 кВт∙год) — 530 км BMW i4 eDrive40 (батарея на 83,9 кВт∙год) — 490 км Nio ET7 (100 kWh) (батарея на 90 кВт∙год) — 485 км Ford Mustang Mach-E Extended Range (батарея на 88 кВт∙год) — 480 км Polestar 2 Long Range Single Motor (батарея на 78 кВт∙год) — 480 км Kia EV6 (батарея на 77,4 кВт∙год) — 470 км Hyundai Ioniq 5 2WD (батарея на 77,4 кВт∙год) — 470 км Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (батарея на 88 кВт∙год) — 450 км Skoda Enyaq Coupé RS iV (батарея на 77 кВт∙год) — 450 км Hyundai Kona Electric (батарея на 64 кВт∙год) — 435 км Hyundai Ioniq 5 4WD (батарея на 77,4 кВт∙год) — 435 км Porsche Taycan Sport Turismo GTS (батарея на 93,4 кВт∙год) — 420 км Nio EL7 (батарея на 90 кВт∙год) — 420 км Tesla Model 3 (батарея на 60 кВт∙год) — 415 км Tesla Model Y Long Range AWD (батарея на 79 кВт∙год) — 415 км Audi Q4 Sportback 40 e-tron (батарея на 77 кВт∙год) — 410 км Volvo C40 Recharge Single Motor (батарея на 69 кВт∙год) — 410 км KIA Niro EV (батарея на 64,8 кВт∙год) — 410 км Porsche Taycan 4S (батарея на 93,4 кВт∙год) — 400 км Volkswagen ID.5 (батарея на 77 кВт∙год) — 400 км BMW iX3 (батарея на 80 кВт∙год) — 400 км Polestar 2 Long Range Dual Motor (батарея на 78 кВт∙год) — 395 км Skoda Enyaq iV (батарея на 77 кВт∙год) — 395 км Audi e-tron Sportback 55 quattro (батарея на 95 кВт∙год) — 390 км Kia e-Soul (батарея на 64 кВт∙год) — 390 км

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