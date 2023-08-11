Експерти назвали найкращі електромобілі з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 вживаних електромобілів у різних цінових сегментах. Експерти розповіли про плюси та мінуси кожної моделі.

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Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом. Ці моделі мають більше переваг, ніж у конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед електромобілів існує безліч моделей у різних цінових сегментах. Проте підібрати відповідний автомобіль не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

У рейтингу представлені найкращі електромобілі з пробігом. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Важливо

Названо найкращі розкішні автомобілі 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих електромобілів з пробігом:

10. Kia e-Niro

Kia e-Niro вирізняється високим рівнем практичності Фото: Kia

Kia e-Niro не зробив революцію на ринку електромобілів, але він став чудовою альтернативою для популярного Nissan Leaf. Це дуже практичний кросовер з великим запасом ходу.

Плюси:

великий запас ходу;

просторий інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

повільна зарядка.

9. Porsche Taycan

Porsche Taycan має відточену керованість Фото: Porsche

Porsche Taycan став серйозним конкурентом у сегменті преміальних електромобілів. Додайте до цього відточену керованість і ви отримаєте чудовий спортивний седан.

Плюси:

відмінна динаміка;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

висока вартість;

небагате оснащення в базових комплектаціях;

не найбільший запас ходу.

8. MG 5

MG 5 має великий запас ходу Фото: Auto Express

MG 5 попри невеликий цінник, має безліч переваг порівняно з конкурентами. У цього електромобіля великий багажник і багате оснащення вже в базовій комплектації.

Плюси:

великий запас ходу;

невисока вартість;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

неприємна керованість;

повільна зарядка.

7. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq пропонує високу плавність ходу Фото: Skoda

Skoda Enyaq пропонує високу плавність ходу і практичний інтер'єр. Також цей електрокросовер має великий запас ходу.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

висока плавність ходу.

Мінуси:

не найшвидший;

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система.

6. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 має приємну керованість Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 пропонує все те, що ви очікуєте побачити в сегменті компактних електромобілів. Це практичний автомобіль із приємною керованістю та великим запасом ходу.

Плюси:

приємна керованість;

великий запас ходу;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

дешеві матеріали в інтер'єрі;

низька надійність;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace дуже технологічний електромобіль Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace поєднує в собі технологічність і високий рівень розкоші. Цей електромобіль також пропонує стильний дизайн екстер'єру.

Плюси:

безліч версій на вибір;

приємна керованість;

стильний дизайн.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

поганий огляд ззаду;

низький рівень надійності.

4. Audi E-tron

Audi E-tron має високий рівень практичності Фото: Audi

Audi E-tron став першим повністю електричним кросовером бренду. Ця модель має високий рівень практичності та розкішний інтер'єр.

Плюси:

комфортна підвіска;

висока плавність ходу;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

незручна інформаційно-розважальна система;

не найприємніша керованість.

3. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric має непогану динаміку Фото: Hyundai

Електрична версія Hyundai Kona пропонує високий рівень практичності та великий запас ходу. Також ця модель має непогану динаміку.

Плюси:

великий запас ходу;

відмінна динаміка;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

не найприємніша керованість.

2. Renault Zoe

Renault Zoe пропонує приємну керованість Фото: Renault

Renault Zoe є одним із найкращих бюджетних електромобілів. Ця модель пропонує приємну керованість і великий запас ходу.

Плюси:

низька вартість;

приємна керованість;

великий запас ходу.

Мінуси:

малопотужна силова установка;

не найкращі гальма;

неякісний інтер'єр.

1. Tesla Model 3

Tesla Model 3 стала лідером цього рейтингу Фото: Tesla

Tesla Model 3 домоглася величезних успіхів на ринку електромобілів. Цей електрокар має великий запас ходу і відмінну динаміку.

Плюси:

відмінна динаміка;

великий запас ходу;

високий рівень практичності.

Мінуси:

низька якість складання;

не найкраща керованість.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом.