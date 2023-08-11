Експерти назвали найкращі електромобілі з пробігом (фото)
До рейтингу увійшли 10 вживаних електромобілів у різних цінових сегментах. Експерти розповіли про плюси та мінуси кожної моделі.
Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом. Ці моделі мають більше переваг, ніж у конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Серед електромобілів існує безліч моделей у різних цінових сегментах. Проте підібрати відповідний автомобіль не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.
У рейтингу представлені найкращі електромобілі з пробігом. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих електромобілів з пробігом:
10. Kia e-Niro
Kia e-Niro не зробив революцію на ринку електромобілів, але він став чудовою альтернативою для популярного Nissan Leaf. Це дуже практичний кросовер з великим запасом ходу.
Плюси:
- великий запас ходу;
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- висока вартість;
- повільна зарядка.
9. Porsche Taycan
Porsche Taycan став серйозним конкурентом у сегменті преміальних електромобілів. Додайте до цього відточену керованість і ви отримаєте чудовий спортивний седан.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- висока вартість;
- небагате оснащення в базових комплектаціях;
- не найбільший запас ходу.
8. MG 5
MG 5 попри невеликий цінник, має безліч переваг порівняно з конкурентами. У цього електромобіля великий багажник і багате оснащення вже в базовій комплектації.
Плюси:
- великий запас ходу;
- невисока вартість;
- практичний інтер'єр.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- неприємна керованість;
- повільна зарядка.
7. Skoda Enyaq
Skoda Enyaq пропонує високу плавність ходу і практичний інтер'єр. Також цей електрокросовер має великий запас ходу.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- висока плавність ходу.
Мінуси:
- не найшвидший;
- неприємна керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система.
6. Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 пропонує все те, що ви очікуєте побачити в сегменті компактних електромобілів. Це практичний автомобіль із приємною керованістю та великим запасом ходу.
Плюси:
- приємна керованість;
- великий запас ходу;
- просторий інтер'єр.
Мінуси:
- дешеві матеріали в інтер'єрі;
- низька надійність;
- незручна інформаційно-розважальна система.
5. Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace поєднує в собі технологічність і високий рівень розкоші. Цей електромобіль також пропонує стильний дизайн екстер'єру.
Плюси:
- безліч версій на вибір;
- приємна керованість;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- поганий огляд ззаду;
- низький рівень надійності.
4. Audi E-tron
Audi E-tron став першим повністю електричним кросовером бренду. Ця модель має високий рівень практичності та розкішний інтер'єр.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- висока плавність ходу;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не найприємніша керованість.
3. Hyundai Kona Electric
Електрична версія Hyundai Kona пропонує високий рівень практичності та великий запас ходу. Також ця модель має непогану динаміку.
Плюси:
- великий запас ходу;
- відмінна динаміка;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- не найприємніша керованість.
2. Renault Zoe
Renault Zoe є одним із найкращих бюджетних електромобілів. Ця модель пропонує приємну керованість і великий запас ходу.
Плюси:
- низька вартість;
- приємна керованість;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- малопотужна силова установка;
- не найкращі гальма;
- неякісний інтер'єр.
1. Tesla Model 3
Tesla Model 3 домоглася величезних успіхів на ринку електромобілів. Цей електрокар має великий запас ходу і відмінну динаміку.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- великий запас ходу;
- високий рівень практичності.
Мінуси:
- низька якість складання;
- не найкраща керованість.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом.