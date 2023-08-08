Названо найкращі розкішні автомобілі 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли 10 розкішних автомобілів, які мають більше переваг, ніж у конкурентів. Ці моделі пропонують найвищий рівень комфорту.
Британські експерти назвали 10 найкращих розкішних автомобілів. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На ринку розкішних автомобілів існує велика конкуренція. Десятки виробників випускають моделі, які пропонують найвищий рівень комфорту.
У рейтингу представлені найкращі розкішні автомобілі. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих розкішних автомобілів 2023 року:
10. Bentley Bentayga
Bentley Bentayga поєднує в собі витонченість і високий рівень комфорту. Також цей кросовер пропонує практичний інтер'єр.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- є потужні двигуни;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- коробка передач іноді працює нестабільно;
- занадто високі експлуатаційні витрати;
- не наймісткіший багажник.
9. Audi A8 L
Audi A8 L відмінно балансує між продуктивністю та комфортом. Подовжена версія седана пропонує багато місця для задніх пасажирів, а до списку оснащення входять багато сучасних технологій.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- місткий багажник;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- занадто високі експлуатаційні витрати;
- малий запас ходу на електротязі в гібридній версії;
- коробка передач іноді працює нестабільно.
8. BMW iX
BMW iX попри дивний зовнішній вигляд є одним з найбільш технологічних сучасних автомобілів. Цей електрокросовер вирізняється високоякісним інтер'єром і високим рівнем практичності.
Плюси:
- відмінна шумоізоляція;
- розкішний інтер'єр;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- пневматична підвіска недоступна в базовій версії;
- невеликий запас ходу;
- погана інфраструктура зарядних станцій.
7. Land Rover Range Rover
Новий Land Rover Range Rover зберіг все те, за що автомобілісти полюбили цю модель. На додачу цей позашляховик тепер оснащений усіма сучасними технологіями та став ще розкішнішим.
Плюси:
- зручна посадка;
- відмінна прохідність;
- практичний інтер'єр.
Мінуси:
- висока вартість;
- низький рівень надійності;
- незручна інформаційно-розважальна система.
6. Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class має найбагатше оснащення серед конкурентів. Це дуже розкішний седан з продуманим інтер'єром.
Плюси:
- відмінна гібридна версія;
- комфортна підвіска;
- просторий інтер'єр.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- дизельні версії не працюють плавно;
- низький рівень надійності.
5. Rolls-Royce Ghost
Rolls-Royce Ghost є найкомпактнішим седаном у лінійці. Попри це він пропонує такий самий високий рівень розкоші, як Phantom і Cullinan.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр;
- потужний двигун.
Мінуси:
- висока вартість;
- висока витрата палива.
4. Audi Q7
Audi Q7 вирізняється високим рівнем практичності та комфортною підвіскою. Також на вибір доступно безліч двигунів.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- мало місця на третьому ряду сидінь;
- небагате оснащення.
3. BMW X7
BMW X7 є найрозкішнішим кросовером німецького бренду. Ця модель пропонує гарний інтер'єр і багато місця для пасажирів.
Плюси:
- відмінна шумоізоляція;
- високий рівень практичності;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- висока вартість;
- занадто важкий;
- негарний дизайн.
2. BMW i7
BMW i7 об'єднує всі переваги розкішних седанів та електромобілів. Ця модель вирізняється дуже технологічним і просторим інтер'єром.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- для пасажирів доступний величезний дисплей;
- зручні сидіння.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- висока вартість;
- негарний дизайн.
1. Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport пропонує все, що необхідно любителям розкішних автомобілів. Він має приємнішу керованість порівняно з топовим Range Rover, але залишається дуже практичним.
Плюси:
- дешевше топового Range Rover;
- відмінна прохідність;
- великий запас ходу на електротязі в гібридній версії.
Мінуси:
- висока вартість;
- не найприємніша керованість;
- низький рівень надійності.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом.