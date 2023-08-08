Названо найкращі розкішні автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 розкішних автомобілів, які мають більше переваг, ніж у конкурентів. Ці моделі пропонують найвищий рівень комфорту.

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Британські експерти назвали 10 найкращих розкішних автомобілів. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку розкішних автомобілів існує велика конкуренція. Десятки виробників випускають моделі, які пропонують найвищий рівень комфорту.

У рейтингу представлені найкращі розкішні автомобілі. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

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Топ 10 найкращих розкішних автомобілів 2023 року:

10. Bentley Bentayga

Bentley Bentayga пропонує розкішний інтер'єр Фото: Bentley

Bentley Bentayga поєднує в собі витонченість і високий рівень комфорту. Також цей кросовер пропонує практичний інтер'єр.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

є потужні двигуни;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

коробка передач іноді працює нестабільно;

занадто високі експлуатаційні витрати;

не наймісткіший багажник.

9. Audi A8 L

Audi A8 L пропонує комфортну підвіску Фото: Audi

Audi A8 L відмінно балансує між продуктивністю та комфортом. Подовжена версія седана пропонує багато місця для задніх пасажирів, а до списку оснащення входять багато сучасних технологій.

Плюси:

комфортна підвіска;

місткий багажник;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

занадто високі експлуатаційні витрати;

малий запас ходу на електротязі в гібридній версії;

коробка передач іноді працює нестабільно.

8. BMW iX

BMW iX є дуже технологічним авто Фото: BMW

BMW iX попри дивний зовнішній вигляд є одним з найбільш технологічних сучасних автомобілів. Цей електрокросовер вирізняється високоякісним інтер'єром і високим рівнем практичності.

Плюси:

відмінна шумоізоляція;

розкішний інтер'єр;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

пневматична підвіска недоступна в базовій версії;

невеликий запас ходу;

погана інфраструктура зарядних станцій.

7. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover оснащений усіма сучасними технологіями Фото: Land Rover

Новий Land Rover Range Rover зберіг все те, за що автомобілісти полюбили цю модель. На додачу цей позашляховик тепер оснащений усіма сучасними технологіями та став ще розкішнішим.

Плюси:

зручна посадка;

відмінна прохідність;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

висока вартість;

низький рівень надійності;

незручна інформаційно-розважальна система.

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6. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class має продуманий інтер'єр Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class має найбагатше оснащення серед конкурентів. Це дуже розкішний седан з продуманим інтер'єром.

Плюси:

відмінна гібридна версія;

комфортна підвіска;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

дизельні версії не працюють плавно;

низький рівень надійності.

5. Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost пропонує високий рівень розкоші Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost є найкомпактнішим седаном у лінійці. Попри це він пропонує такий самий високий рівень розкоші, як Phantom і Cullinan.

Плюси:

комфортна підвіска;

розкішний інтер'єр;

потужний двигун.

Мінуси:

висока вартість;

висока витрата палива.

4. Audi Q7

Audi Q7 вирізняється високим рівнем практичності Фото: Audi

Audi Q7 вирізняється високим рівнем практичності та комфортною підвіскою. Також на вибір доступно безліч двигунів.

Плюси:

є потужні двигуни;

комфортна підвіска;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

мало місця на третьому ряду сидінь;

небагате оснащення.

3. BMW X7

BMW X7 пропонує просторий інтер'єр Фото: BMW

BMW X7 є найрозкішнішим кросовером німецького бренду. Ця модель пропонує гарний інтер'єр і багато місця для пасажирів.

Плюси:

відмінна шумоізоляція;

високий рівень практичності;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

висока вартість;

занадто важкий;

негарний дизайн.

2. BMW i7

BMW i7 має безліч переваг Фото: BMW

BMW i7 об'єднує всі переваги розкішних седанів та електромобілів. Ця модель вирізняється дуже технологічним і просторим інтер'єром.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

для пасажирів доступний величезний дисплей;

зручні сидіння.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

висока вартість;

негарний дизайн.

1. Land Rover Range Rover Sport

Range Rover Sport спортивніший за топовий Range Rover Фото: Land Rover

Land Rover Range Rover Sport пропонує все, що необхідно любителям розкішних автомобілів. Він має приємнішу керованість порівняно з топовим Range Rover, але залишається дуже практичним.

Плюси:

дешевше топового Range Rover;

відмінна прохідність;

великий запас ходу на електротязі в гібридній версії.

Мінуси:

висока вартість;

не найприємніша керованість;

низький рівень надійності.

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