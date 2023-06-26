Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Броня, тепловізор і 530 сил: презентовано найдорожчий Range Rover (відео)

Range Rover 2023, Range Rover, броньоване авто
Range Rover бронювали в ательє Inkas

Новий Ranger Rover броньований за стандартом BR6. Позашляховик витримує обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм і вибух двох гранат під днищем.

Related video

Лінійку Ranger Rover 2023 поповнила броньована версія. Розкішний позашляховик допрацювали в канадському ательє Inkas, що спеціалізується на створенні захищених авто. Про це повідомляється на її офіційному сайті.

Range Rover 2023, Range Rover, броньоване авто Fullscreen
Позашляховик оснащений 530-сильним V8

Новий Ranger Rover броньований за стандартом BR6, тобто він витримує обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм і вибух двох ручних гранат під днищем.

Важливо
У лісі знайшли покинутий позашляховик Land Rover: він роками стояв на місці (відео)
У лісі знайшли покинутий позашляховик Land Rover: він роками стояв на місці (відео)

У салоні позашляховика обладнано бронекапсулу. Також встановлено куленепробивне скло і шини, що дають змогу продовжувати рух у разі проколу.

Range Rover 2023, Range Rover, броньоване авто Fullscreen
У салоні обладнано бронекапсулу

Крім того, для Ranger Rover пропонують безліч опцій — систему пожежогасіння, тепловізор, евакуаційний люк у даху, гучномовець із сиреною, системи відеоспостереження та очищення повітря в салоні.

Range Rover 2023, Range Rover, броньоване авто Fullscreen
Для доопрацювання обрали розкішний варіант Autobiography

Спочатку для доопрацювання вибрали недешевий варіант Range Rover P530 Autobiography вартістю від 144 600 євро. Він оснащений 4,4-літровим 530-сильним V8 твін-турбо і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Втім, бронювати можуть будь-яку версію моделі, зокрема — і топову SV.

Ціна Range Rover від Inkas поки що не повідомляється, але напевно це буде найдорожчий варіант позашляховика. Авто зберегло всі атрибути комфорту — пневмопідвіску, шкіряний салон, електроприводи сидінь і дверей багажника.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Range Rover Evoque пройшов оновлення.

Також ми писали про найшвидший Range Rover в історії.