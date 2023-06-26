Броня, тепловізор і 530 сил: презентовано найдорожчий Range Rover (відео)

Новий Ranger Rover броньований за стандартом BR6. Позашляховик витримує обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм і вибух двох гранат під днищем.

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Лінійку Ranger Rover 2023 поповнила броньована версія. Розкішний позашляховик допрацювали в канадському ательє Inkas, що спеціалізується на створенні захищених авто. Про це повідомляється на її офіційному сайті.

Позашляховик оснащений 530-сильним V8

Новий Ranger Rover броньований за стандартом BR6, тобто він витримує обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм і вибух двох ручних гранат під днищем.

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У салоні позашляховика обладнано бронекапсулу. Також встановлено куленепробивне скло і шини, що дають змогу продовжувати рух у разі проколу.

У салоні обладнано бронекапсулу

Крім того, для Ranger Rover пропонують безліч опцій — систему пожежогасіння, тепловізор, евакуаційний люк у даху, гучномовець із сиреною, системи відеоспостереження та очищення повітря в салоні.

Для доопрацювання обрали розкішний варіант Autobiography

Спочатку для доопрацювання вибрали недешевий варіант Range Rover P530 Autobiography вартістю від 144 600 євро. Він оснащений 4,4-літровим 530-сильним V8 твін-турбо і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Втім, бронювати можуть будь-яку версію моделі, зокрема — і топову SV.

Ціна Range Rover від Inkas поки що не повідомляється, але напевно це буде найдорожчий варіант позашляховика. Авто зберегло всі атрибути комфорту — пневмопідвіску, шкіряний салон, електроприводи сидінь і дверей багажника.

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