Свіжий дизайн та покращений інтер'єр: представлено Range Rover Evoque 2024 (фото)

Найбільшою зміною Range Rover Evoque 2024 модельного року став оновлений інтер'єр. Модель запропонують з дизельними двигунами та гібридними силовими установками потужністю до 309 к.с.

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Land Rover оновили кросовер Range Rover Evoque на 2024 модельний рік. Модель отримала кілька косметичних та внутрішніх покращень. Про це повідомили на сайті Motor1.

Зовні розпізнати новинку можна за зміненою решіткою радіатора. Вона отримала нове оформлення у вигляді сітки з шестикутниками.

Range Rover Evoque 2024 отримав оновлену решітку радіатора Фото: Land Rover

Також попереду з'явилися нові фари Pixel 1. У них встановлено втричі більше світлодіодів, ніж в оптиці поточного покоління.

Range Rover Evoque можна буде замовити з новими кольорами кузова Фото: Land Rover

Для оновленого кросовера запропонують новий дизайн колісних дисків розміром до 21 дюйма. Ще одним нововведенням стало розширення асортименту кольорів кузова. Модель отримала нові відтінки — Tribeca Blue, Corinthian Bronze та Arroios Grey.

Для Range Rover Evoque 2024 доступні нові колісні диски Фото: Land Rover

В інтер'єрі з'явився новий 11,4-дюймовий вигнутий дисплей інформаційно-розважальної системи. Від більшості фізичних кнопок вирішили позбутися.

В інтер'єрі майже не залишилося фізичних кнопок Фото: Land Rover

Варто відзначити, що оновлений Range Rover Evoque отримав нову інформаційно-розважальну систему Pivi Pro 2. Вона підтримує Apple CarPlay, Android Auto та голосове керування.

У Європі Range Rover Evoque 2024 запропонують у комплектаціях S, Dynamic SE, Dynamic HSE та Autobiography. На вибір є кілька силових установок.

Базовий Range Rover Evoque 2024 оснащений "м'якою" гібридною установкою з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором потужністю 160 к.с. За доплату кросовер можна замовити у версії Plug-in гібрид потужністю 309 к.с.

Також доступні 2,0-літровий "м'який" гібрид на 249 к.с. та 2,0-літрові дизельні двигуни на 163 або 204 к.с. Всі мотори працюють у парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Початкова ціна Range Rover Evoque 2024 складає 54 300 доларів. Кросовер вже доступний для попереднього замовлення на сайті виробника.

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