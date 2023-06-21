Свежий дизайн и улучшенный интерьер: представлен Range Rover Evoque 2024 (фото)

Самым большим изменением Range Rover Evoque 2024 модельного года стал обновленный интерьер. Модель предложат с дизельными двигателями и гибридными силовыми установками мощностью до 309 л.с.

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Land Rover обновили кроссовер Range Rover Evoque для 2024 модельного года. Модель получила несколько косметических и внутренних улучшений. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Внешне распознать новинку можно по измененной решетке радиатора. Она получила новое оформление в виде сетки с шестиугольниками.

Range Rover Evoque 2024 получил обновленную решетку радиатора Фото: Land Rover

Также спереди появились новые фары Pixel 1. В них установлены в три раза больше светодиодов, чем в оптике текущего поколения.

Range Rover Evoque можно будет заказать с новыми цветами кузова Фото: Land Rover

Для обновленного кроссовера предложат новый дизайн колесных дисков размером до 21 дюйма. Еще одним новшеством стало расширение ассортимента цветов кузова. Модель получила новые оттенки — Tribeca Blue, Corinthian Bronze и Arroios Grey.

Для Range Rover Evoque 2024 доступны новые колесные диски Фото: Land Rover

В интерьере появился новый изогнутый 11,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. От многих физических кнопок решили избавиться.

В интерьере почти не осталось физических кнопок Фото: Land Rover

Стоит отметить, что обновленный Range Rover Evoque получил новую информационно-развлекательную систему Pivi Pro 2. Она поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и голосовое управление.

В Европе Range Rover Evoque 2024 предложат в комплектациях S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography. На выбор доступны несколько силовых установок.

Базовый Range Rover Evoque 2024 оснащен "мягкой" гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 160 л.с. За доплату кроссовер можно заказать в версии Plug-in гибрид мощностью 309 л.с.

Также доступны 2,0-литровый "мягкий" гибрид на 249 л.с. и 2,0-литровые дизельные двигатели на 163 или 204 л.с. Все моторы работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Начальная цена Range Rover Evoque 2024 составляет 54 300 долларов. Кроссовер уже доступен для предварительного заказа на сайте производителя.

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