Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Броня, тепловизор и 530 сил: презентован самый дорогой Range Rover (видео)

Range Rover 2023, Range Rover, бронированное авто
Range Rover бронировали в ателье Inkas

Новый Ranger Rover бронирован по стандарту BR6. Внедорожник выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм и взрыв двух гранат под днищем.

Related video

Линейку Ranger Rover 2023 пополнила бронированная версия. Роскошный внедорожник доработали в канадском ателье Inkas, специализирующемся на создании защищенных авто. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Range Rover 2023, Range Rover, бронированное авто Fullscreen
Внедорожник оснащен 530-сильным V8

Новый Ranger Rover бронирован по стандарту BR6, то есть он выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм и взрыв двух ручных гранат под днищем.

Важно
В лесу нашли заброшенный внедорожник Land Rover: он годами стоял на месте (видео)
В лесу нашли заброшенный внедорожник Land Rover: он годами стоял на месте (видео)

В салоне внедорожника оборудована бронекапсула. Также установлены пуленепробиваемые стекла и шины, позволяющие продолжать движение при проколе.

Range Rover 2023, Range Rover, бронированное авто Fullscreen
В салоне оборудована бронекапсула

Кроме того, для Ranger Rover предлагают множество опций – систему пожаротушения, тепловизор, эвакуационный люк в крыше, громкоговоритель с сиреной, системы видеонаблюдения и очистки воздуха в салоне.

Range Rover 2023, Range Rover, бронированное авто Fullscreen
Для доработки выбрали роскошный вариант Autobiography

Поначалу для доработки выбрали недешевый вариант Range Rover P530 Autobiography стоимостью от 144 600 евро. Он оснащен 4,4-литровым 530-сильным V8 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, бронировать могут любую версию модели, в том числе – и топовую SV.

Цена Range Rover от Inkas пока не сообщается, но наверняка это будет самый дорогой вариант внедорожника. Авто сохранило все атрибуты комфорта — пневмоподвеску, кожаный салон, электроприводы сидений и двери багажника.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Range Rover Evoque прошел обновление.

Также мы писали про самый быстрый Range Rover в истории.