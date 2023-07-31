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Авто

Для великої родини: названо найкращі семимісні автомобілі з пробігом (фото)

Peugeot, Peugeot 5008, Авто, Автомобілі, Кросовер, Кросовери, Мінівени, Експерти, Рейтинг
Фото: Peugeot | Peugeot 5008 пропонує високий рівень практичності та приємну керованість

До рейтингу увійшли 10 сучасних семимісних автомобілів, які мають безліч переваг. Ці моделі чудово підходять для великої родини.

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Британські експерти назвали 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом. Усі ці моделі мають безліч переваг. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку сімейних автомобілів існує серйозна конкуренція. На вибір доступно безліч моделей із семимісним салоном.

У рейтингу представлені найкращі семимісні мінівени та кросовери. Ці моделі чудово підходять для великої родини.

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Топ 10 найкращих семимісних автомобілів з пробігом:

10. Seat Alhambra

Seat Alhambra Fullscreen
Seat Alhambra має приємну керованість
Фото: SEAT

Seat Alhambra приємно здивував експертів своєю керованістю. Також цей мінівен пропонує багате оснащення і просторий інтер'єр.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • є потужні двигуни;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • високий рівень шкідливих викидів;
  • жорстка підвіска.

9. Ford S-Max

Ford S-Max Fullscreen
Ford S-Max пропонує практичний інтер'єр
Фото: Ford

Ford S-Max пропонує приємну керованість і практичний інтер'єр. Додайте до цього сім посадкових місць і ви отримаєте чудовий сімейний автомобіль.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця на третьому ряду сидінь;
  • неякісний інтер'єр;
  • велика витрата палива.

8. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq розкішніший за своїх конкурентів
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq має стильний дизайн і багате оснащення. Також цей кросовер помітно розкішніший за своїх конкурентів.

Плюси:

  • якісний інтер'єр;
  • відмінні дизельні двигуни;
  • невисока вартість.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • не найпрактичніший.
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7. Citroën Berlingo

Citroen Berlingo Fullscreen
Citroen Berlingo вирізняється практичним інтер'єром
Фото: Citroen

У Citroën Berlingo багато уваги приділено внутрішньому простору. Це недорогий мінівен із високим рівнем практичності.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • відмінні бензинові двигуни;
  • високий рівень практичності.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • небагате оснащення;
  • неприємна керованість.

6. Ford Galaxy

Ford Galaxy Fullscreen
Ford Galaxy просторіший, ніж Ford S-Max
Фото: Ford

Ford Galaxy пропонує багато простору в салоні. Це дуже практичний мінівен із містким багажником.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • приємна керованість;
  • безліч комплектацій на вибір.

Мінуси:

  • немає деяких систем безпеки в базовій версії;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. Volvo XC90

Volvo XC90 Fullscreen
Volvo XC90 є дуже безпечним кросовером
Фото: Volvo

Volvo XC90 вирізняється високим рівнем розкоші та безпеки. Цей автомобіль також пропонує просторий інтер'єр, в якому достатньо місця для семи осіб.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • високий рівень практичності;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • погана шумоізоляція;
  • не найнадійніший.

4. Citroën Grand C4 SpaceTourer

Citroën Grand C4 SpaceTourer Fullscreen
Citroën Grand C4 SpaceTourer є одним із найзручніших мінівенів на ринку
Фото: Citroen

Citroën Grand C4 SpaceTourer виділяється серед конкурентів своїм футуристичним дизайном і багатим оснащенням. За словами експертів, це один із найзручніших мінівенів на ринку.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • відмінна оглядовість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

3. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran Fullscreen
Volkswagen Touran має просторий інтер'єр
Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran пропонує просторий і практичний інтер'єр. Також цей мінівен має приємну керованість.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • зручні сидіння;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • небагате оснащення;
  • висока витрата палива;
  • низький рівень надійності.

2. Audi Q7

Audi Q7 Fullscreen
Audi Q7 пропонує високий рівень розкоші
Фото: Audi

Audi Q7 є дуже розкішним і універсальним сімейним автомобілем. Він чудово підходить для далеких поїздок і вирізняється чудовою якістю збірки.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • комфортна підвіска;
  • висока якість збірки.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • гібридні версії недоступні з інтер'єром на сім посадкових місць;
  • висока вартість експлуатації.
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1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 Fullscreen
Peugeot 5008 став лідером цього рейтингу
Фото: Stellantis

Peugeot 5008 пропонує високий рівень практичності та має стильний дизайн. Також цей кросовер відрізняється комфортним інтер'єром.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • приємна керованість;
  • зручні сидіння.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • мало місця над головою;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус розповів, що експерти назвали 10 кросоверів у ціновому сегменті до $10 000, на які варто звернути увагу.