Новий Skoda Kodiaq 2024 розсекречено до презентації (фото)

Новий Skoda Kodiaq збереже знайомий дизайн і трохи підросте в розмірах. У лінійці моделі вперше з'явиться гібрид, що підзаряджається.

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Опубліковано зображення Skoda Kodiaq другого покоління. Сімейний кросовер презентують уже цієї осені. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

Новий Skoda Kodiaq 2024 зараз проходить тести і чеська компанія вже не раз публікувала його фото в камуфляжі. На основі цих знімків і створили рендери моделі.

Кросовер Skoda Kodiaq збереже знайомий силует і в дизайні, як і раніше, переважатимуть грані. Водночас, решітка радіатора збільшена в розмірах, а боковини стали менш рельєфними.

Кросовер збереже знайомий силует Фото: auto.cz

Нещодавно стало відомо, що новий Skoda Kodiaq збереже платформу MQB Evo, але при цьому стане дещо більшим.

Розміри Skoda Kodiaq 2024:

довжина — 4758 мм;

ширина — 1864 мм;

висота — 1657 мм;

колісна база — 2781 мм.

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Салон Skoda Kodiaq 2024 стане просторішим, а об'єм багажника зросте до 340 л у семимісній конфігурації і 845-910 л — у п'ятимісній. Усі версії отримають віртуальний щиток приладів і великий 12,9-дюймовий тачскрін, а за доплату запропонують проекцію на лобове скло.

Кросовер Skoda Kodiaq 2024 оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к.с. Крім того, з'явиться 204-сильний гібрид Skoda Kodiaq, здатний проїхати до 100 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що на рендерах показали і новий Renault Scenic — він стане електрокросовером.

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