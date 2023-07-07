Новый Skoda Kodiaq 2024 рассекречен до презентации (фото)
Новый Skoda Kodiaq сохранит знакомый дизайн и немного подрастет в размерах. В линейке модели впервые появится подзаряжаемый гибрид.
Опубликованы изображения Skoda Kodiaq второго поколения. Семейный кроссовер презентуют уже нынешней осенью. Об этом сообщает сайт Auto.cz.
Новый Skoda Kodiaq 2024 сейчас проходит тесты и чешская компания уже не раз публиковала его фото в камуфляже. На основе этих снимков и создали рендеры модели.
Кроссовер Skoda Kodiaq сохранит знакомый силуэт и в дизайне будут по-прежнему преобладать грани. В то же время, решетка радиатора увеличена в размерах, а боковины стали менее рельефными.
Недавно стало известно, что новый Skoda Kodiaq сохранит платформу MQB Evo, но при этом станет несколько крупнее.
Размеры Skoda Kodiaq 2024:
- длина – 4758 мм;
- ширина – 1864 мм;
- высота – 1657 мм;
- колесная база – 2781 мм.
Салон Skoda Kodiaq 2024 станет просторнее, а объем багажника вырастет до 340 л в семиместной конфигурации и 845-910 л – в пятиместной. Все версии получат виртуальный щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин, а за доплату предложат проекцию на лобовое стекло.
Кроссовер Skoda Kodiaq 2024 будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с. Кроме того, появится 204-сильный подзаряжаемый гибрид Skoda Kodiaq, способный проехать до 100 км на электротяге.
Ранее Фокус сообщал, что на рендерах показали и новый Renault Scenic — он станет электрокроссовером.
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