Новый электрокроссовер Renault Scenic рассекретили до премьеры (фото)

Новый Renault Scenic не будет похож на модель текущего поколения. Электрокроссовер будет предложен в нескольких версиях с запасом хода около 500 км на одном заряде.

Related video

Новое поколение популярной модели Renault Scenic, которая впервые станет электромобилем, заметили во время тестов на дорогах. Дизайн новинки будет сильно отличаться от знакомого минивэна. Подробности рассказали на сайте Autoexpress.

Новый Renault Scenic получит футуристичный дизайн без решетки радиатора. Спереди появится раздельная оптика с дневными ходовыми огнями треугольной формы.

Спереди появится раздельная оптика Фото: AutoExpress

Тестовый прототип прикрыт камуфляжем, но уже заметно то, что серийная версия модели будет сильно отличаться от концепт-кара H1st Vision, который был показан в июне. Автомобиль получит традиционный силуэт кроссовера, но его дизайн не будет сдержанным.

Renault Scenic E-Tech получит традиционный силуэт кроссовера Фото: AutoExpress

Задние фонари будут соединены светодиодной полосой. Они получат 3D-графику, которая создает эффект объемного изображения.

Задние фонари кроссовера будут соединены в один блок Фото: Avarvarii

Новинка будет основана на платформе CMF-EV, которая уже знакома по модели Renault Megane E-Tech. Электрокроссовер разделит многие элементы силовой установки с Nissan Ariya.

Известно, что новый Renault Scenic будет доступен только в пятиместном исполнении. Вполне вероятно, что в будущем появится семиместный вариант Grand Scenic.

Вероятнее всего, новинка будет предложена с несколькими аккумуляторными батареями на выбор. Самая дешевая модификация может быть оснащена аккумулятором емкостью 40 кВт⋅ч и запасом хода около 320 км. Топовая версия получит аккумулятор на 87 кВт⋅ч и сможет проехать около 500 км на одном заряде.

Важно

Новый Duster 2024 заметили на дорогах до презентации (фото)

По слухам, Renault Scenic E-Tech поступит в продажу в Европе в 2024 году. Он составит конкуренцию популярному электрокроссоверу Volkswagen ID.4.

Ранее Фокус писал, что новый бюджетный электромобиль Renault 5 E-Tech впервые заметили во время тестов на дорогах.