Покращений флагман: новий Audi Q7 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Audi Q7 зміниться зовні та отримає набір сучасних опцій. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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В інтернет потрапило зображення нового Audi Q7. Великий преміальний кросовер знову пройде оновлення і буде представлений у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Прототипи Audi Q7 2024 навесні бачили на тестах у шведському заполяр'ї. На основі шпигунських фотографій дизайнери створили рендер моделі.

Новий Audi Q7 бачили на тестах у заполяр'ї Фото: Motor.es

Очікується, що новий Audi Q7 зміниться зовні незначно. Кросоверу замінять решітку радіатора, оптику і бампери.

У салоні Audi Q7 2024 поліпшать оздоблення і встановлять нове кермо. Також з'являться поліпшені віртуальна панель приладів і тачскрін мультимедіа, доопрацюють і системи безпеки.

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Сімейний кросовер Audi збереже бензинові турбомотори об'ємом 2,0 і 3,0 л, а також 3,0-літрові турбодизелі, але всіх їх доповнять 48-вольтними "м'якими" гібридними установками. Залишаться в лінійці і гібриди, що підзаряджаються, на 381 і 456 к. с., але їм збільшать ємність батареї і, відповідно, запас ходу на електротязі.

Слід зазначити, що новий Audi Q7 стане останньою версією моделі з двигунами внутрішнього згоряння. У 2025 році дебютує третє покоління кросовера і воно стане електричним.

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