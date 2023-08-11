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Эксперты назвали лучшие электромобили с пробегом (фото)

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Фото: Tesla | Tesla Model 3 предлагает отличную динамику и большой запас хода

В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей в разных ценовых сегментах. Эксперты рассказали о плюсах и минусах каждой модели.

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Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом. Эти модели имеют больше преимуществ, чем у конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди электромобилей существует множество моделей в разных ценовых сегментах. Тем не менее подобрать подходящий автомобиль не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

В рейтинге представлены лучшие электромобили с пробегом. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

Важно
Названы лучшие роскошные автомобили 2023 года (фото)
Названы лучшие роскошные автомобили 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших электромобилей с пробегом:

10. Kia e-Niro

Kia e-Niro Fullscreen
Kia e-Niro отличается высоким уровнем практичности
Фото: Kia

Kia e-Niro не произвел революцию на рынке электромобилей, но он стал отличной альтернативой для популярного Nissan Leaf. Это очень практичный кроссовер с большим запасом хода.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • медленная зарядка.

9. Porsche Taycan

Porsche Taycan Fullscreen
Porsche Taycan обладает отточенной управляемостью
Фото: Porsche

Porsche Taycan стал серьезным конкурентом в сегменте премиальных электромобилей. Добавьте к этому отточенную управляемость и вы получите отличный спортивный седан.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • приятная управляемость;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • небогатое оснащение в базовых комплектациях;
  • не самый большой запас хода.

8. MG 5

Электромобиль MG 5 EV Fullscreen
MG 5 обладает большим запасом хода
Фото: Auto Express

MG 5 несмотря на небольшой ценник, обладает множеством преимуществ в сравнении с конкурентами. У этого электромобиля большой багажник и богатое оснащение уже в базовой комплектации.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • невысокая стоимость;
  • практичный интерьер.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неприятная управляемость;
  • медленная зарядка.

7. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Fullscreen
Skoda Enyaq предлагает высокую плавность хода
Фото: Skoda

Skoda Enyaq предлагает высокую плавность хода и практичный интерьер. Также этот электрокроссовер обладает большим запасом хода.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • высокая плавность хода.

Минусы:

  • не самый быстрый;
  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

6. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Fullscreen
Volkswagen ID.3 обладает приятной управляемостью
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 предлагает все то, что вы ожидаете увидеть в сегменте компактных электромобилей. Это практичный автомобиль с приятной управляемостью и большим запасом хода.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • большой запас хода;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • дешевые материалы в интерьере;
  • низкая надежность;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace Fullscreen
Jaguar I-Pace очень технологичный электромобиль
Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace сочетает в себе технологичность и высокий уровень роскоши. Этот электромобиль также предлагает стильный дизайн экстерьера.

Плюсы:

  • множество версий на выбор;
  • приятная управляемость;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • плохой обзор сзади;
  • низкий уровень надежности.

4. Audi E-tron

Audi E-tron Fullscreen
Audi E-tron обладает высоким уровнем практичности
Фото: Audi

Audi E-tron стал первым полностью электрическим кроссовером бренда. Эта модель обладает высоким уровнем практичности и роскошным интерьером.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • высокая плавность хода;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не самая приятная управляемость.

3. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Fullscreen
Hyundai Kona Electric обладает неплохой динамикой
Фото: Hyundai

Электрическая версия Hyundai Kona предлагает высокий уровень практичности и большой запас хода. Также эта модель обладает неплохой динамикой.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • отличная динамика;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • не самая приятная управляемость.

2. Renault Zoe

Renault Zoe Fullscreen
Renault Zoe предлагает приятную управляемость
Фото: Renault

Renault Zoe является одним из лучших бюджетных электромобилей. Эта модель предлагает приятную управляемость и большой запас хода.

Плюсы:

  • низкая стоимость;
  • приятная управляемость;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • маломощная силовая установка;
  • не самые лучшие тормоза;
  • некачественный интерьер.

1. Tesla Model 3

Tesla Model 3 Fullscreen
Tesla Model 3 стала лидером этого рейтинга
Фото: Tesla

Tesla Model 3 добилась огромных успехов на рынке электромобилей. Этот электрокар обладает большим запасом хода и отличной динамикой.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • большой запас хода;
  • высокий уровень практичности.

Минусы:

  • низкое качество сборки;
  • не самая лучшая управляемость.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом.