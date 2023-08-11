Эксперты назвали лучшие электромобили с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей в разных ценовых сегментах. Эксперты рассказали о плюсах и минусах каждой модели.

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Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом. Эти модели имеют больше преимуществ, чем у конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди электромобилей существует множество моделей в разных ценовых сегментах. Тем не менее подобрать подходящий автомобиль не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

В рейтинге представлены лучшие электромобили с пробегом. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

Важно

Названы лучшие роскошные автомобили 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших электромобилей с пробегом:

10. Kia e-Niro

Kia e-Niro отличается высоким уровнем практичности Фото: Kia

Kia e-Niro не произвел революцию на рынке электромобилей, но он стал отличной альтернативой для популярного Nissan Leaf. Это очень практичный кроссовер с большим запасом хода.

Плюсы:

большой запас хода;

просторный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

медленная зарядка.

9. Porsche Taycan

Porsche Taycan обладает отточенной управляемостью Фото: Porsche

Porsche Taycan стал серьезным конкурентом в сегменте премиальных электромобилей. Добавьте к этому отточенную управляемость и вы получите отличный спортивный седан.

Плюсы:

отличная динамика;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

высокая стоимость;

небогатое оснащение в базовых комплектациях;

не самый большой запас хода.

8. MG 5

MG 5 обладает большим запасом хода Фото: Auto Express

MG 5 несмотря на небольшой ценник, обладает множеством преимуществ в сравнении с конкурентами. У этого электромобиля большой багажник и богатое оснащение уже в базовой комплектации.

Плюсы:

большой запас хода;

невысокая стоимость;

практичный интерьер.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятная управляемость;

медленная зарядка.

7. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq предлагает высокую плавность хода Фото: Skoda

Skoda Enyaq предлагает высокую плавность хода и практичный интерьер. Также этот электрокроссовер обладает большим запасом хода.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

высокая плавность хода.

Минусы:

не самый быстрый;

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система.

6. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 обладает приятной управляемостью Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 предлагает все то, что вы ожидаете увидеть в сегменте компактных электромобилей. Это практичный автомобиль с приятной управляемостью и большим запасом хода.

Плюсы:

приятная управляемость;

большой запас хода;

просторный интерьер.

Минусы:

дешевые материалы в интерьере;

низкая надежность;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace очень технологичный электромобиль Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace сочетает в себе технологичность и высокий уровень роскоши. Этот электромобиль также предлагает стильный дизайн экстерьера.

Плюсы:

множество версий на выбор;

приятная управляемость;

стильный дизайн.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

плохой обзор сзади;

низкий уровень надежности.

4. Audi E-tron

Audi E-tron обладает высоким уровнем практичности Фото: Audi

Audi E-tron стал первым полностью электрическим кроссовером бренда. Эта модель обладает высоким уровнем практичности и роскошным интерьером.

Плюсы:

комфортная подвеска;

высокая плавность хода;

роскошный интерьер.

Минусы:

небольшой запас хода;

неудобная информационно-развлекательная система;

не самая приятная управляемость.

3. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric обладает неплохой динамикой Фото: Hyundai

Электрическая версия Hyundai Kona предлагает высокий уровень практичности и большой запас хода. Также эта модель обладает неплохой динамикой.

Плюсы:

большой запас хода;

отличная динамика;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

не самая приятная управляемость.

2. Renault Zoe

Renault Zoe предлагает приятную управляемость Фото: Renault

Renault Zoe является одним из лучших бюджетных электромобилей. Эта модель предлагает приятную управляемость и большой запас хода.

Плюсы:

низкая стоимость;

приятная управляемость;

большой запас хода.

Минусы:

маломощная силовая установка;

не самые лучшие тормоза;

некачественный интерьер.

1. Tesla Model 3

Tesla Model 3 стала лидером этого рейтинга Фото: Tesla

Tesla Model 3 добилась огромных успехов на рынке электромобилей. Этот электрокар обладает большим запасом хода и отличной динамикой.

Плюсы:

отличная динамика;

большой запас хода;

высокий уровень практичности.

Минусы:

низкое качество сборки;

не самая лучшая управляемость.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом.