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Авто

Цена $12 000 и запас хода 400 км: доступный электрокар Tata показали до премьеры (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Tata Punch EV отличается от бензиновой версии дизайном передней части

Новая Tata Punch EV — компактный 3,8-метровый электрокроссовер с оригинальным дизайном и богатым оснащением. На выбор предложат две версии модели с запасом хода до 400 км.

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Компактный кроссовер Tata Punch получит электрическую модификацию. Она появится в ближайшее время, а пока на официальном Youtube-канале Tata появилось видео с электрокаром.

Электромобиль Tata Punch EV сохраняет мускулистый дизайн с расширенными крыльями и клиновидной оконной линией. От бензиновой версии его отличает полностью новая передняя часть с тоненькой диодной полосой на всю ширину кузова.

Tata Punch EV, Tata Punch, электромобиль Tata, кроссовер Tata Fullscreen
Электрокроссовер будет стоить от $12 000
Фото: скриншот / YouTube

Салон Tata Punch EV не показали, но известно, что в салоне на передней панели установят два дисплея: в зависимости от версии, их диагональ составляет 7 либо 10,25 дюйма.

Топовая версия модели получит камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, круиз-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов, а за доплату предложат панорамную крышу.

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Характеристики Tata Punch EV пока не разглашают. По предварительным данным, 3,8-метровый электрокроссовер получит батареи емокстью 25 и 35 кВт∙ч, а запас хода составит около 300-400 км.

Электромобиль Tata Punch EV будет стоить от 1,0 до 1,3 миллиона рупий ($12 000 – 15 000). На модель уже принимаются предварительные заказы.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился недорогой электрокроссовер Kia с запасом хода более 450 км.

Также мы писали, что в Китае представили первый электромобиль с натриевой батареей.