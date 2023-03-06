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Авто

Стильний дизайн та 3 с до сотні: розсекречено новий спортивний кросовер від Mercedes (фото)

Новий BYD Denza N7, BYD Denza N7, кросовер BYD, BYD Denza, електромобіль BYD
Фото: autohome.com.cn | Denza N7 презентують у квітні

Модель буде запропонована в гібридній та електричній версіях.

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В Інтернет потрапили перші фото нового Denza N7. Електричний кросовер від спільного підприємства BYD Auto та Mercedes-Benz мають презентувати у квітні на автошоу у Пекіні. Про це повідомляє сайт Autohome.

Бренд Denza був створений концернами BYD Auto та Mercedes-Benz у 2010 році. Фахівці німецького автогіганта беруть участь у розробці китайських автомобілів.

Новий BYD Denza N7, BYD Denza N7, кросовер BYD, BYD Denza, електромобіль BYD Fullscreen
Кросовер є спільною розробкою BYD та Mercedes-Benz
Фото: autohome.com.cn

Новий Denza N7 — серійна версія торішнього концепт-кара Inception. Це стильний купе-кросовер завдовжки 4,9 м і з колісною базою 2,9 м.

Автомобіль відрізняється елегантним обтічним дизайном з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та висувними дверними ручками. У кросовера виражений "ніс" та розкосі фари, а ліхтарі з'єднані діодною вставкою.

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Салон Denza N7 не показали, проте відомо, що він збереже стиль концепт-кара. На передній панелі встановлять три дисплеї, причому один із них передбачений для пасажира. Оснащення включатиме функцію розпізнавання обличчя.

Новий BYD Denza N7, BYD Denza N7, кросовер BYD, BYD Denza, електромобіль BYD Fullscreen
Електрична версія зможе розганяти отруту 100 км/год за 3 с
Фото: autohome.com.cn

Китайський кросовер запропонують у двох версіях — як гібрид, що заряджається, і електромобіль. У разі розгін до 100 км/год займе 3 с. В обох варіантах батарея отримає інноваційну систему терморегуляції, що підвищує запас ходу холодної погоди.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD презентував дешевого конкурента Skoda Octavia з витратою лише 3,8 л/100 км.

Також ми писали, що Geely та Volvo створили потужний спорткар за 148 000 євро.