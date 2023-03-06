Стильний дизайн та 3 с до сотні: розсекречено новий спортивний кросовер від Mercedes (фото)

Модель буде запропонована в гібридній та електричній версіях.

Related video

В Інтернет потрапили перші фото нового Denza N7. Електричний кросовер від спільного підприємства BYD Auto та Mercedes-Benz мають презентувати у квітні на автошоу у Пекіні. Про це повідомляє сайт Autohome.

Бренд Denza був створений концернами BYD Auto та Mercedes-Benz у 2010 році. Фахівці німецького автогіганта беруть участь у розробці китайських автомобілів.

[ + – ] Кросовер є спільною розробкою BYD та Mercedes-Benz Фото: autohome.com.cn

Новий Denza N7 — серійна версія торішнього концепт-кара Inception. Це стильний купе-кросовер завдовжки 4,9 м і з колісною базою 2,9 м.

Автомобіль відрізняється елегантним обтічним дизайном з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та висувними дверними ручками. У кросовера виражений "ніс" та розкосі фари, а ліхтарі з'єднані діодною вставкою.

Важливо

Great Wall презентували брутальний пікап для найсуворіших умов (фото)

Салон Denza N7 не показали, проте відомо, що він збереже стиль концепт-кара. На передній панелі встановлять три дисплеї, причому один із них передбачений для пасажира. Оснащення включатиме функцію розпізнавання обличчя.

[ + – ] Електрична версія зможе розганяти отруту 100 км/год за 3 с Фото: autohome.com.cn

Китайський кросовер запропонують у двох версіях — як гібрид, що заряджається, і електромобіль. У разі розгін до 100 км/год займе 3 с. В обох варіантах батарея отримає інноваційну систему терморегуляції, що підвищує запас ходу холодної погоди.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD презентував дешевого конкурента Skoda Octavia з витратою лише 3,8 л/100 км.

Також ми писали, що Geely та Volvo створили потужний спорткар за 148 000 євро.