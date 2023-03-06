Стильный дизайн и 3 с до сотни: рассекречен новый спортивный кроссовер от Mercedes (фото)

Модель будет предложена в гибридной и электрической версиях.

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В интернет попали первые фото нового Denza N7. Электрический кроссовер от совместного предприятия BYD Auto и Mercedes-Benz должны презентовать в апреле на автошоу в Пекине. Об этом сообщает сайт Autohome.

Бренд Denza был создан концернами BYD Auto и Mercedes-Benz в 2010 году. Специалисты немецкого автогиганта принимают участие в разработке китайских авто.

[ + – ] Кроссовер является совместной разработкой BYD и Mercedes-Benz Фото: autohome.com.cn

Новый Denza N7 – серийная версия прошлогоднего концепт-кара Inception. Это стильный купе-кроссовер длиной 4,9 м и с колесной базой в 2,9 м.

Автомобиль отличается элегантным обтекаемым дизайном с аркообразной крышей, высокой оконной линией и выдвижными дверными ручками. У кроссовера выраженный "нос" и раскосые фары, а фонари соединены диодной вставкой.

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Салон Denza N7 не показали, однако известно, что он сохранит стиль концепт-кара. На передней панели установят три дисплея, причем один из них предусмотрен для пассажира. Оснащение будет включать функцию распознавания лица.

[ + – ] Электрическая версия сможет разгонятьс ядо 100 км/ч за 3 с Фото: autohome.com.cn

Китайский кроссовер предложат в двух версиях – как подзаряжаемый гибрид и электромобиль. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет 3 с. В обоих вариантах батарея получит инновационную систему терморегуляции, повышающую запас хода в холодную погоду.

Ранее Фокус сообщал, что BYD презентовал дешевого конкурента Skoda Octavia с расходом всего 3,8 л/100 км.

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