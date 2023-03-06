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Авто

Стильный дизайн и 3 с до сотни: рассекречен новый спортивный кроссовер от Mercedes (фото)

Новый BYD Denza N7, BYD Denza N7, кроссовер BYD, BYD Denza, электромобиль BYD
Фото: autohome.com.cn | Denza N7 презентуют в апреле

Модель будет предложена в гибридной и электрической версиях.

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В интернет попали первые фото нового Denza N7. Электрический кроссовер от совместного предприятия BYD Auto и Mercedes-Benz должны презентовать в апреле на автошоу в Пекине. Об этом сообщает сайт Autohome.

Бренд Denza был создан концернами BYD Auto и Mercedes-Benz в 2010 году. Специалисты немецкого автогиганта принимают участие в разработке китайских авто.

Новый BYD Denza N7, BYD Denza N7, кроссовер BYD, BYD Denza, электромобиль BYD Fullscreen
Кроссовер является совместной разработкой BYD и Mercedes-Benz
Фото: autohome.com.cn

Новый Denza N7 – серийная версия прошлогоднего концепт-кара Inception. Это стильный купе-кроссовер длиной 4,9 м и с колесной базой в 2,9 м.

Автомобиль отличается элегантным обтекаемым дизайном с аркообразной крышей, высокой оконной линией и выдвижными дверными ручками. У кроссовера выраженный "нос" и раскосые фары, а фонари соединены диодной вставкой.

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Салон Denza N7 не показали, однако известно, что он сохранит стиль концепт-кара. На передней панели установят три дисплея, причем один из них предусмотрен для пассажира. Оснащение будет включать функцию распознавания лица.

Новый BYD Denza N7, BYD Denza N7, кроссовер BYD, BYD Denza, электромобиль BYD Fullscreen
Электрическая версия сможет разгонятьс ядо 100 км/ч за 3 с
Фото: autohome.com.cn

Китайский кроссовер предложат в двух версиях – как подзаряжаемый гибрид и электромобиль. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет 3 с. В обоих вариантах батарея получит инновационную систему терморегуляции, повышающую запас хода в холодную погоду.

Ранее Фокус сообщал, что BYD презентовал дешевого конкурента Skoda Octavia с расходом всего 3,8 л/100 км.

Также мы писали, что Geely и Volvo создали мощный спорткар за 148 000 евро.