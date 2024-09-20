В ВСУ появятся новые вездеходы-амфибии украинского производства (фото)

Украинский вездеход "ТАХА" может передвигаться по льду, двигаться по воде и преодолевать препятствия высотой до метра. Транспортное средство оснащено экономичным дизелем.

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Вооруженные силы Украины будут использовать новые отечественные вездеходы "ТАХА". Министерство обороны допустило эту модель к использованию в ВСУ — об этом сообщается на его сайте.

"ТАХА" — украинский вездеход-амфибия на колесах низкого давления. Его уже используют в ВСУ для эвакуации, поставки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях.

Вездеход может перевозить до 10 человек или до тонны груза

Вездеход "ТАХА" в базовой версии может перевозить до 10 человек или до тонны груза, также есть возможность разместить в салоне раненых на носилках. Общий внутренний объем составляет 7,8 куб. м.

Транспортное средство оснащено южнокорейским турбодизелем Doosan. Он способен развивать 40 км/ч по суше и 6 км/ч — по воде. Расход топлива составляет 5-8 л/100 км. Установив дополнительные баки (общий их объем — 327 л) можно увеличить автономность вездехода до 65 часов.

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Украинский вездеход "ТАХА" может буксировать 2,4-тонный прицеп, преодолевать 35-градусные подъемы и препятствия высотой до 1 метра. Его колеса приспособлены к движению по сыпучим грунтам или льду, а клиренс достигает 600 мм.

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