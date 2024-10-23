Самый быстрый кроссовер Skoda заметили на дорогах до презентации (фото)
Новый Skoda Kodiaq RS получит 2,0-литровый турбомотор на 265 сил и доработанное шасси. Дизайн кроссовера более выразительный и агрессивный.
Кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения вскоре получит заряженный вариант RS. Его должны презентовать в ближайшее время, а пока авто проходит финальные испытания на немецком автодроме Нюрбургринг и в его окрестностях. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Skoda Kodiaq RS тестируют без всякого камуфляжа, поэтому его дизайн перестал быть секретом. Кроссовер отличается более агрессивными бамперами, обвесом и увеличенным передним воздухозаборником. Кроме того, видны широкие выхлопные трубы и 20-дюймовые литые диски.
Салон Skoda Kodiaq RS на фото не виден. Как и модель предыдущего поколения, кроссовер должен получили спортивные руль и кресла.
Ожидается, что кроссовер Skoda Kodiaq RS оснастят 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 265 л. с. и 370 Н∙м, который устанавливают на Skoda Octavia RS и Superb.Важно
С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч займет чуть больше, чем 6 с, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Это будет самый быстрый кроссовер Skoda с ДВС.
Дизельного Skoda Kodiaq RS уже не будет, но позже могут предложить 272-сильную плагин-гибридную установку. Конечно же, кроссоверу доработают ходовую и установят увеличенные тормоза.
Кстати, недавно презентовали самую мощную Skoda Fabia на 190 сил.
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