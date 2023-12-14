Семейный спорт: в Киеве заметили редкий заряженный кроссовер Skoda (фото)

Skoda Kodiaq RS — заряженный вариант семиместного кроссовера. Он оснащен 240-сильным турбодизелем и способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с.

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В Киеве сфотографировали кроссовер Skoda Kodiaq RS 2020 года. Спортивная версия популярной семейной модели – редкость в нашей стране, ведь ее официально не продавали на украинском рынке. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Skoda Kodiaq RS в дорестайлинговом исполнении оснащался 2,0-литровым битурбодизелем, однако при обновлении модели от этого двигателя отказались, ведь он не соответствовал новым эко-стандартам. Его заменили 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой.

Кроссовер оснащен 240-сильным битурбодизелем

Дизель Skoda Kodiaq RS развивает 240 л. с. и обладает крутящим моментом в 500 Нм. С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 7 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

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Кроме того, доработана подвеска авто и установлены увеличенные тормоза. В свое время Skoda Kodiaq RS установил рекорд круга среди семиместных кроссоверов на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

Примечательно, что спортивный вариант внешне не слишком отличается от стандартного Skoda Kodiaq. Его выдают особая решетка радиатора, скромный обвес и 20-дюймовые диски.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Skoda

Салон Skoda Kodiaq RS отделан алькантарой с контрастными швами. Кроссовер получил спортивные руль и сиденья.

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