Найшвидший кросовер Skoda помітили на дорогах до презентації (фото)

Новий Skoda Kodiaq RS отримає 2,0-літровий турбомотор на 265 сил та доопрацьоване шасі. Дизайн кросовера виразніший та агресивніший.

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Кросовер Skoda Kodiaq другого покоління невдовзі отримає заряджений варіант RS. Його повинні презентувати найближчим часом, а поки авто проходить фінальні випробування на німецькому автодромі Нюрбургринг та в його околицях. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Skoda Kodiaq RS тестують без жодного камуфляжу, тому його дизайн перестав бути секретом. Кросовер вирізняється агресивнішими бамперами, обвісом та збільшеним переднім повітрозабірником. Крім того, видно широкі вихлопні труби та 20-дюймові литі диски.

Кросовер тестують на автодромі Нюрбургринг Фото: carscoops.com

Салон Skoda Kodiaq RS на фото не видно. Як і модель попереднього покоління, кросовер повинен отримали спортивні кермо та крісла.

Очікується, що кросовер Skoda Kodiaq RS оснастять 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 265 к. с. і 370 Н∙м, який встановлюють на Skoda Octavia RS та Superb.

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Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займатиме трохи більше, ніж 6 с, а максимальна швидкість складе 250 км/год. Це буде найшвидший кросовер Skoda з ДВЗ.

Skoda Kodiaq RS отримає 2,0-літровий турбомотор Фото: carscoops.com

Дизельного Skoda Kodiaq RS вже не буде, але пізніше можуть запропонувати 272-сильну плагін-гібридну установку. Звісно ж, кросоверу доопрацюють ходову та встановлять збільшені гальма.

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