Найпотужніша і найшвидша Skoda Octavia надійшла у продаж: подробиці та ціни (фото)

Нова Skoda Octavia RS змінилася зовні та всередині. Потужність двигуна збільшили до 265 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6 с.

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Лінійку Skoda Octavia 2024 на європейському ринку поповнила топова заряджена версія RS. Спортивна модель надходить у продаж за ціною від 46 990 євро за ліфтбек і 47 790 євро — за універсал. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Універсал Skoda Octavia RS Combi Фото: Skoda

Нова Skoda Octavia RS не надто змінилася зовні — у неї нові фари, бампери та решітка радіатора. Як і раніше, авто вирізняється обвісом та 18-дюймовими дисками.

У салоні встановили збільшений 13-дюймовий тачскрін, причому мультимедійну систему доповнили "помічником" ChatGPT. Крім того, Skoda Octavia RS оснащена спортивними кермом і кріслами.

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Разом з тим, Skoda Octavia RS 2024 стала швидшою. Потужність 2,0-літрового турбомотора підняли з 245 до 265 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає 6 секунд, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Це найпотужніша і найшвидша Skoda Octavia. А от дизельної модифікації більше не буде.

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Skoda

Комплектація Skoda Octavia RS включає матричні фари, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, парктронік, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

До речі, нова Skoda Octavia 2024 виходить і на український ринок. Модель запропонували в бензинових і дизельних версіях.

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