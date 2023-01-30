Украинские спасатели начали использовать современные электромобили (фото)

В распоряжение оперативно-спасательной службы ГСЧС поступил электромобиль BYD E2. Он разгоняется до 50 км/ч за 3,9 с, а его запас хода превышает 400 км.

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Государственная служба чрезвычайных ситуаций начала эксплуатацию электромобилей. Первым "зеленое" авто получили сотрудники ГСЧС в Кировоградской области. Об этом сообщает сайт Autogeek.

[ + – ] Электрокар передали Оперативно-спасательной службе

Автопарк ГСЧС пополнил электрокар BYD E2. Его будет использовать Оперативно-спасательная служба. Авто уже обклеили пленкой в цветах ГСЧС, однако пока неизвестно, установили ли в электромобиле какое-либо спецоборудование.

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Китайский BYD E2 является одним из самых доступных электромобилей на украинском рынке. Авто стоит примерно от 20 000 долларов.

[ + – ] Запас хода BYD E2 превышает 400 км

Новый BYD E2 – электрический хэтчбек С-класса со сдержанным граненым дизайном. Авто достигает 4,24 м в длину при колесной базе 2,61 м. Хотя модель бюджетная, в салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой тачскрин, а оснащение включает камеру заднего вида, навигацию и круиз-контроль.

Электромобиль BYD E2 оснащен мотором 95 л. с. и 180 Нм и разгоняется до 50 км/ч всего за 3,9 с. Батарея на 43,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода 405 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился стильный британский электрокроссовер с запасом хода 400 км.