Українські рятувальники почали використовувати сучасні електромобілі (фото)

До розпорядження оперативно-рятувальної служби ДСНС надійшов електромобіль BYD E2. Він розганяється до 50 км/год за 3,9 с, а запас ходу перевищує 400 км.

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Державна служба надзвичайних ситуацій розпочала експлуатацію електромобілів. Першим "зелене" авто отримали співробітники ДСНС у Кіровоградській області. Про це повідомляє сайт Autogeek.

[ + – ] Електрокар передали Оперативно-рятувальній службі

Автопарк ДСНС поповнив електрокар BYD E2. Його використовуватиме Оперативно-рятувальна служба. Авто вже обклеїли плівкою в кольорах ДСНС, проте поки невідомо, чи встановили в електромобілі якесь спецобладнання.

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Китайський BYD E2 є одним із найдоступніших електромобілів на українському ринку. Авто коштує приблизно від 20 000 доларів.

[ + – ] Запас ходу BYD E2 перевищує 400 км

Новий BYD E2 – електричний хетчбек С-класу із стриманим гранованим дизайном. Автомобіль досягає 4,24 м у довжину при колісній базі 2,61 м. Хоча модель бюджетна, в салоні встановлені віртуальний щиток приладів і великий тачскрин, а оснащення включає камеру заднього виду, навігацію та круїз-контроль.

Електромобіль BYD E2 оснащений двигуном 95 к. с. і 180 Нм і розганяється до 50 км/год лише за 3,9 с. Батарея на 43,2 кВт∙год забезпечує запас ходу 405 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився стильний британський електрокросовер із запасом ходу 400 км.