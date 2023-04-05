BYD оновили свій популярний електромобіль: він з'явиться в Україні (фото)

BYD показали оновлений електричний хетчбек e2, який доступний і в Україні. Модель отримала безліч зовнішніх та внутрішніх доробок.

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Китайська компанія BYD представила оновлений компактний електричний хетчбек e2 2023 модельного року. Про це розповіли на сайті Autohome.

BYD e2 2023 модельного року тепер базується на новій платформі BYD 3.0, створеній для електромобілів. Він надійде у продаж у Китаї вже з 6 квітня.

BYD e2 2023 побудований на новій платформі Фото: autohome.com.cn

Хетчбек змінився зовні. Спереду з'явилися закрита решітка радіатора в колір кузова та новий логотип. Також були модернізовані передній та задній бампери.

Задній бампер трохи змінили Фото: autohome.com.cn

Габарити BYD e2 2023:

довжина — 4260 мм;

ширина — 1760 мм;

висота — 1530 мм;

колісна база — 2610 мм.

BYD e2 2023 модельного року оснащений синхронним електромотором з постійними магнітами потужністю 95 к.с. На вибір запропонують акумуляторні батареї місткістю 33,2 кВт⋅год та 43,2 кВт⋅год. Вони забезпечують запас ходу до 301 та 401 км відповідно.

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В інтер'єрі з'явиться 8,8-дюймова панель приладів та інформаційно-розважальний дисплей діагоналлю 12,8/10,1 дюйма. Список базового обладнання буде значно розширено, але його поки що залишили в секреті.

BYD e2 2023 отримав покращений інтер'єр Фото: sina.com.cn

Раніше Фокус писав, що у Китаї представили новий гібридний седан BYD Qin Plus DM-i.