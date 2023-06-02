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Новий Volkswagen Golf показали до прем'єри: це остання бензинова версія моделі (фото)

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Фото: Motor1.com | Volkswagen Golf пройде оновлення

Volkswagen Golf 8 пройде останнє оновлення перед зміною поколінь. Наступна генерація моделі вже буде повністю електричною.

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У Німеччині сфотографували новий Volkswagen Golf. Оновлений хетчбек проходить випробування та буде презентований до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Volkswagen Golf 2024, Volkswagen Golf, новий Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 8 Fullscreen
У хетчбека змінено передню частину
Фото: Motor1.com

Тестові прототипи Volkswagen Golf 2024 практично не прикриті камуфляжем, що дозволяє розглянути їх дизайн. У хетчбека тонші матричні фари, збільшений передній повітрозабірник і замінені ліхтарі.

Volkswagen Golf 2024, Volkswagen Golf, новий Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 8 Fullscreen
Позаду освіжені ліхтарі
Фото: Motor1.com

У салоні Volkswagen Golf 8 привертає увагу величезний тачскрин мультимедійної системи. Крім того, сенсорні кнопки клімату замінені на звичайні – раніше їх критикували клієнти Volkswagen.

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Лючок зарядного гнізда в передньому крилі вказує, що перед нами — гібрид Volkswagen Golf 8, що заряджається. Очікується, що він збереже силову установку з 1,4-літровою турбочетвіркою і електромотором. Також у лінійці залишаться бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л та 2,0-літрові турбодизелі.

Volkswagen Golf 2024, Volkswagen Golf, новий Volkswagen Golf, Volkswagen Golf 8 Fullscreen
У салоні встановлений великий дисплей

Новий Volkswagen Golf 2024 стане останньою версією моделі із двигунами внутрішнього згоряння. Дев'яте покоління хетчбека стане електричним.

Раніше Фокус розповідав про найпотужніший і найдорожчий Volkswagen Golf в історії.

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