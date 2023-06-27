"Жук" отменяется: Volkswagen отказался от разработки нового Beetle

Новое руководство Volkswagen решило не возрождать Beetle в формате электромобиля. Компания сосредоточится на более перспективных проектах.

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Новый Volkswagen Beetle не появится в ближайшее время. Об этом заявил СЕО Volkswagen Томас Шеффер британскому изданию Autocar.

По его словам, Beetle – знаковое имя для Volkswagen, но нужно смотреть вперед, а не назад. Хотя недавно в Париже был представлен электрический концепт-кар Volkswagen Beetle, сейчас о разработке нового поколения модели речь не идет.

Концептуальный электромобиль Volkswagen Beetle недавно показали в Париже Фото: скриншот / YouTube

Томас Шефер считает, что время модели прошло и на данный момент ее возрождение не имеет смысла с маркетинговой точки зрения. СЕО Volkswagen отметил, что у концерна хватает денег на новые электрические модели, но их стоит вкладывать в более перспективные проекты. В качестве примера он привел ситуацию в середине 70-х, когда уже ставший культовым Volkswagen Beetle уступил место более современной модели Golf.

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Примечательно, что предшественник Шеффера Герберт Дисс на полном серьезе рассматривал возрождение Volkswagen Beetle – об этом он заявил в начале 2022 года. Новый "Жук" планировали как ретро-электромобиль на платформе МЕВ, которую также используют электрокары Volkswagen ID.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen резко сократит свой модельный ряд уже в ближайшее время.

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