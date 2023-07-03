Незвичайний 52-річний мінівен від Volkswagen продали за ціною нового Touareg (фото, відео)

Roamer SportsVan побудований на базі Volkswagen Beetle. Мінівен вирізняється футуристичним дизайном і оригінальним компонуванням салону.

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У США на онлайн-аукціоні eBay продали незвичайний Roamer SportsVan 1971 року. За оригінальний мінівен віддали 68 900 доларів — як за новий Volkswagen Touareg. Про це повідомляється на сайті eBay.

Побудовано всього кілька десятків Roamer SportsVan Фото: ebay.com

Roamer SportsVan — дуже рідкісна і нестандартна модель. Спочатку вона розроблялася колишнім дизайнером General Motors, конструктором Кертіссом Брубейкером за участю Volkswagen.

Мінівен створено на платформі Volkswagen Beetle Фото: ebay.com

Потім німецький автовиробник відмовився від проекту і Брубейкер зміг зібрати лише три авто під назвою Brubaker Box. Однак один з інвесторів проєкту викупив права на модель і налагодив її випуск під назвою Roamer SportsVan.

У салоні встановлено кутовий диван Фото: ebay.com

Загалом виготовили кілька десятків мінівенів. Примітно, що їх продавали в розібраному вигляді — як набір деталей (кіт кар), з яких власник сам збирав авто.

Мінівен відреставрували до ідеального стану Фото: ebay.com

Roamer SportsVan побудований на задньомоторній платформі класичного Volkswagen Beetle і оснащувався 1,6-літровим 50-сильним мотором "Жука" і 4-ступінчастою механічною КПП.

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Авангардний однооб'ємний кузов виконаний зі склопластику. У авто тільки одні зсувні двері з правого боку. У салоні встановлено два крісла і великий кутовий диван.

Саме цей Roamer SportsVan був знайдений покинутим у каліфорнійській пустелі. Його відреставрували і замінили силовий агрегат, що вийшов з ладу, аналогічними мотором і КПП.

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