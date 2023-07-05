В Австралии представили идеальный дом на колесах для влюбленных (фото)

Внутри трейлеров расположены спальня, кухня, душ и столовая. Стоимость дома на колесах составляет от 44 000 до 67 000 долларов.

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Австралийская компания Great Escape Caravans представила линейку туристических трейлеров Magnum Range. Эти модели предназначены для двух людей и предлагают все необходимое для путешествий. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Все трейлеры основаны на стальном шасси с подвеской на листовой рессоре. Средний вес одного кемпера составляет 3200 кг.

В облицовке используются материалы, которые защищают трейлер от внешних воздействий. Благодаря этому кемпер можно парковать в любом месте, не переживая за него.

Снаружи есть множество грузовых отсеков. Они подходят для хранения личных вещей, батарей, резервуаров для воды и снаряжения.

Клиенты могут заказать трейлеры с различной планировкой. Все зависит от ваших пожеланий и потребностей.

Внутри есть много свободного места Фото: Great Escape Caravans

Базовый трейлер предлагает большую двуспальную кровать в передней части. В другом конце находится большой обеденный стол, рядом с которым расположена кухня.

Внутри есть большая двуспальная кровать Фото: Great Escape Caravans

Особое внимание уделено пространству внутри. В Great Escape Caravans сделали все возможное, чтобы интерьер ощущался просторным.

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Старый американский фургон превратили в уютный дом на колесах (фото)

Стоимость дома на колесах составляет от 44 000 долларов. Самые дорогие версии обойдутся в 67 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в Швейцарии культовый Citroen 2CV превратили в миниатюрный дом на колесах.