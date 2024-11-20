Дань легенде: Jeep представил современный Willys (фото)

Новый Jeep Wrangler 4xe Willys '41 отличается цветом хаки и особым внутренним убранством. Внедорожник доступен только в плагин-гибридной версии.

Линейку Jeep Wrangler 2025 пополнила новая версия 4xe Willys '41. Внедорожник в ретростиле поступает в продажу в США по цене от 59 930 долларов. О нем рассказали на официальном сайте автопроизводителя.

Внедорожник покрасили в цвет хаки Фото: Stellantis

По названию нетрудно догадаться, что новый Jeep Wrangler является трибютом легендарному Willys. Внедорожник выполнили в стилистике знаменитого предка. В частности, его кузов окрасили в цвет хаки и украсили надписями со шрифтом, который использовался в 1940-х годах.

Модель предлагают только в гибридном исполнении Фото: Stellantis

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Также Jeep Wrangler Willys '41 получил особые стальные диски с 33-дюймовыми внедорожными шинами. Салон внедорожника украсили особой бежевой тканью, а рычаг КПП украсили надписью '41 (она намекает, что Willys начали выпускать в 1941 году).

Сиденья обшили бежевой тканью Фото: Stellantis

А вот техническая "начинка" у Jeep Wrangler 4xe Willys современная. Внедорожник предлагают исключительно в 380-сильном плагин-гибридном исполнении. Автомобиль способен преодолеть 34 км на электротяге и расходует 4,8 л на 100 км в смешанном цикле.

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