Найдоступніший кросовер Toyota схрестили з Land Rover Defender (фото)

Кросовер Toyota Probox змінили передню частину в стилі Land Rover, а також збільшили кліренс і встановили позашляхові шини. Копія Defender у чотири рази дешевша за оригінал.

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На автошоу в Токіо презентують нестандартний автомобіль. У профіль він схожий на бюджетний кросовер Toyota Probox, а ось в анфас нагадує Land Rover Defender. Про це повідомляється на сторінці японського ательє ESB Style.

[ + – ] Після доопрацювання авто перейменували на Tfender

Саме ця компанія виконала оригінальний тюнінг Toyota Probox. Недорогий кросовер отримав передню частину від Land Rover. Замінено фари, бампер і решітку радіатора, а також змінено дизайн капота.

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Крім того, автомобілю збільшили на 40 мм кліренс, додали захисний пластиковий обвіс і встановили позашляхові шини на сталевих дисках. Стійки даху прикрашені характерним для Land Rover Defender декором, а ззаду замінені ліхтарі. Крім того, логотипи Toyota замінені написами Tfender.

Тюнінг не торкнувся двигунів Toyota Probox. Автомобіль оснащують бензиновими четвірками об'ємом 1,3 л (94 к.с.) і 1,5 л (107 к.с.), а привід може бути переднім або повним.

[ + – ] Вартість тюнінг-пакету складає 2435 доларів

Вартість тюнінг-пакету складає 326 000 ієн ($2435), також є можливість купити його елементи окремо. Кросовер Toyota Probox коштує від 1,5 млн ієн ($13 000), тобто такий клон Land Rover Defender виходить приблизно вчетверо дешевше за оригінал (британський позашляховик коштує від $60 000).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться новий кросовер Toyota Corolla. Модель запропонують у гібридній версії.

Також ми писали, що Land Rover Defender отримає електричну модифікацію.