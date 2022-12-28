Найдоступніший кросовер Toyota схрестили з Land Rover Defender (фото)
Кросовер Toyota Probox змінили передню частину в стилі Land Rover, а також збільшили кліренс і встановили позашляхові шини. Копія Defender у чотири рази дешевша за оригінал.
На автошоу в Токіо презентують нестандартний автомобіль. У профіль він схожий на бюджетний кросовер Toyota Probox, а ось в анфас нагадує Land Rover Defender. Про це повідомляється на сторінці японського ательє ESB Style.
Саме ця компанія виконала оригінальний тюнінг Toyota Probox. Недорогий кросовер отримав передню частину від Land Rover. Замінено фари, бампер і решітку радіатора, а також змінено дизайн капота.Важливо
Крім того, автомобілю збільшили на 40 мм кліренс, додали захисний пластиковий обвіс і встановили позашляхові шини на сталевих дисках. Стійки даху прикрашені характерним для Land Rover Defender декором, а ззаду замінені ліхтарі. Крім того, логотипи Toyota замінені написами Tfender.
Тюнінг не торкнувся двигунів Toyota Probox. Автомобіль оснащують бензиновими четвірками об'ємом 1,3 л (94 к.с.) і 1,5 л (107 к.с.), а привід може бути переднім або повним.
Вартість тюнінг-пакету складає 326 000 ієн ($2435), також є можливість купити його елементи окремо. Кросовер Toyota Probox коштує від 1,5 млн ієн ($13 000), тобто такий клон Land Rover Defender виходить приблизно вчетверо дешевше за оригінал (британський позашляховик коштує від $60 000).
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться новий кросовер Toyota Corolla. Модель запропонують у гібридній версії.
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