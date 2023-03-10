Новий хетчбек Audi A3 2024 розсекретили до прем'єри (фото)
Audi A3 отримає оновлення до 2024 модельного року. Модернізація торкнеться як екстер'єру, так і інтер'єру моделі.
Оновлений хетчбек Ауді A3 помітили під час тестів майже без камуфляжу. Компактна модель набула безліч змін. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.
Четвертому поколінню Audi A3 цього року виповнюється три роки. Оновлення осучаснить модель, зробивши її привабливішою для покупців.
Спереду з'являться змінені фари та новий бампер. Решітка радіатора стане менше і втратити занадто гострі кути.
Крім цього, на моделі вперше помітили фронтальну камеру. Капот та крила хетчбека практично не змінилися.
Ззаду можна виявити нові ліхтарі зі зміненою графікою та модернізований бампер. Також варто відзначити новий дизайн колісних дисків.
За чутками модель отримає м'яку гібридну силову установку. Це дозволить зменшити навантаження на двигуни, а також скоротити кількість шкідливих викидів.Важливо
Прем'єра оновленого Audi A3 відбудеться 2023 року. Наразі модель продовжують тестувати перед виробництвом.
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