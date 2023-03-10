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Авто

Новий хетчбек Audi A3 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: autoevolution.com | Audi A3 стане більш сучасним та технологічним

Audi A3 отримає оновлення до 2024 модельного року. Модернізація торкнеться як екстер'єру, так і інтер'єру моделі.

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Оновлений хетчбек Ауді A3 помітили під час тестів майже без камуфляжу. Компактна модель набула безліч змін. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Четвертому поколінню Audi A3 цього року виповнюється три роки. Оновлення осучаснить модель, зробивши її привабливішою для покупців.

Audi A3 Fullscreen
Силует Audi A3 2024 залишиться без змін
Фото: autoevolution.com

Спереду з'являться змінені фари та новий бампер. Решітка радіатора стане менше і втратити занадто гострі кути.

Audi A3 2024 Fullscreen
Спереду помітні нові фари та бампер
Фото: autoevolution.com

Крім цього, на моделі вперше помітили фронтальну камеру. Капот та крила хетчбека практично не змінилися.

Ззаду можна виявити нові ліхтарі зі зміненою графікою та модернізований бампер. Також варто відзначити новий дизайн колісних дисків.

Audi A3 Fullscreen
Задня оптика Audi A3 була модернізована
Фото: autoevolution.com

За чутками модель отримає м'яку гібридну силову установку. Це дозволить зменшити навантаження на двигуни, а також скоротити кількість шкідливих викидів.

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Прем'єра оновленого Audi A3 відбудеться 2023 року. Наразі модель продовжують тестувати перед виробництвом.

Раніше Фокус розповів, що Audi планують впровадити новий фірмовий дизайн через російську агресію проти України.