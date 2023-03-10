Новый хэтчбек Audi A3 2024 рассекретили до премьеры (фото)
Audi A3 получит обновление для 2024 модельного года. Модернизация затронет как экстерьер, так и интерьер модели.
Обновленный хэтчбек Audi A3 заметили во время тестов почти без камуфляжа. Компактная модель получила множество изменений. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Четвертому поколению Audi A3 в этом году исполняется уже три года. Обновление осовременит модель, сделав ее более привлекательной для покупателей.
Спереди появятся измененные фары и новый бампер. Решетка радиатора станет меньше и лишиться слишком острых углов.
Помимо этого на модели впервые заметили фронтальную камеру. Капот и крылья хэтчбека практически не изменились.
Сзади можно обнаружить новые фонари с измененной графикой и модернизированный бампер. Также стоит отметить новый дизайн колесных дисков.
По слухам, модель получит мягкую гибридную силовую установку. Это позволит снизить нагрузку на двигатели, а также сократить количество вредных выбросов.Важно
Премьера обновленного Audi A3 состоится в 2023 году. Сейчас модель продолжают тестировать перед производством.
Ранее Фокус рассказал, что d Audi планируют внедрить новый фирменный дизайн из-за российской агрессии против Украины.