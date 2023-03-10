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Авто

Новый хэтчбек Audi A3 2024 рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: autoevolution.com | Audi A3 станет более современным и технологичным

Audi A3 получит обновление для 2024 модельного года. Модернизация затронет как экстерьер, так и интерьер модели.

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Обновленный хэтчбек Audi A3 заметили во время тестов почти без камуфляжа. Компактная модель получила множество изменений. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Четвертому поколению Audi A3 в этом году исполняется уже три года. Обновление осовременит модель, сделав ее более привлекательной для покупателей.

Audi A3 Fullscreen
Силуэт Audi A3 2024 останется без изменений
Фото: autoevolution.com

Спереди появятся измененные фары и новый бампер. Решетка радиатора станет меньше и лишиться слишком острых углов.

Audi A3 2024 Fullscreen
Спереди заметны новые фары и бампер
Фото: autoevolution.com

Помимо этого на модели впервые заметили фронтальную камеру. Капот и крылья хэтчбека практически не изменились.

Сзади можно обнаружить новые фонари с измененной графикой и модернизированный бампер. Также стоит отметить новый дизайн колесных дисков.

Audi A3 Fullscreen
Задняя оптика Audi A3 была модернизирована
Фото: autoevolution.com

По слухам, модель получит мягкую гибридную силовую установку. Это позволит снизить нагрузку на двигатели, а также сократить количество вредных выбросов.

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