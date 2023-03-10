Новый хэтчбек Audi A3 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Audi A3 получит обновление для 2024 модельного года. Модернизация затронет как экстерьер, так и интерьер модели.

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Обновленный хэтчбек Audi A3 заметили во время тестов почти без камуфляжа. Компактная модель получила множество изменений. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Четвертому поколению Audi A3 в этом году исполняется уже три года. Обновление осовременит модель, сделав ее более привлекательной для покупателей.

Силуэт Audi A3 2024 останется без изменений Фото: autoevolution.com

Спереди появятся измененные фары и новый бампер. Решетка радиатора станет меньше и лишиться слишком острых углов.

Спереди заметны новые фары и бампер Фото: autoevolution.com

Помимо этого на модели впервые заметили фронтальную камеру. Капот и крылья хэтчбека практически не изменились.

Сзади можно обнаружить новые фонари с измененной графикой и модернизированный бампер. Также стоит отметить новый дизайн колесных дисков.

Задняя оптика Audi A3 была модернизирована Фото: autoevolution.com

По слухам, модель получит мягкую гибридную силовую установку. Это позволит снизить нагрузку на двигатели, а также сократить количество вредных выбросов.

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Премьера обновленного Audi A3 состоится в 2023 году. Сейчас модель продолжают тестировать перед производством.

Ранее Фокус рассказал, что d Audi планируют внедрить новый фирменный дизайн из-за российской агрессии против Украины.