BMW сняли остросюжетное кино с Умой Турман и флагманским электрокаром i7 (видео)

BMW выпустили новый короткометражный фильм "Спокойная". В нем снялись Пом Клементьефф, Ума Турман и спортивный электромобиль BMW i7 M70.

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BMW вернулись к съемкам короткометражного кино. На Каннском кинофестивале презентовали первый фильм новой серии The Calm ("Спокойная"). Его опубликовали на Youtube-канале BMW.

По сюжету главная героиня (ее роль исполнила звезда "Мстителей" Пом Клементьефф) отправляется на электрокаре BMW i7 в Канны, чтобы выполнить важную миссию и встретиться с героиней Умы Турман. В дороге ей приходится отбиваться от преследователей и помогает в этом автопилот BMW.

Короткометражка изобилует трюками и спецэффектами Фото: скриншот / YouTube

Режиссером короткометражки BMW выступил Сэм Харгрейв, а музыку к фильму написал знаменитый композитор Ханс Циммер. Естественно, короткометражка изобилует трюками и спецэффектами.

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Для съемок выбрали топовый электромобиль BMW i7 M70. Он оснащен 650-сильной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Запас хода составляет до 560 км.

Напомним, что короткометражки BMW снимают с 2001 года, причем к их созданию привлекают звезд кино. В разное время режиссерами фильмов выступали Гай Ричи, Джон Франкенхаймер, Тони Скотт, Алехандро Гонсалес Иньярриту, а снимались в них Клайв Оуэн, Мадонна, Микки Рурк, Гарри Олдман, Денни Трехо и Джеймс Браун.

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